حضور سوري وتكريم الراحلين في حفل توزيع جوي أوردز 2025

أقيمت فعاليات النسخة الجديدة من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "جوي أوردز" (Joy Awards) لعام 2025 بحضور واسع لعدد كبير من المشاهير والفنانين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من فناني الوطن العربي.

حضور سوري لافت

شهد الحفل تألقا سوريا مميزا على صعيد الجوائز والتكريمات. وقد بدأ الممثل السوري سامر إسماعيل كلمته على المسرح بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل "العميل" بالاستشهاد بأبيات للشاعر السوري خالد خليفة: "فكر لو أن الوطن كمشة تراب نضعها في جيوبنا، ونبذرها أينما حللنا، دون جلاّدين وسجون وحرامية ومرتزقة وقتلة… لو أن الوطن أشجار سائلة نحملها معنا في زجاجات ونغرسها أينما نريد".

وأشار إسماعيل إلى أمنيته لو أن خليفة كان حاضرا في سوريا بعد الأحداث الأخيرة، مضيفا: "كان هدفنا أن نحمل بلدنا معنا أينما كنا. سوريا حرة، ونحن مشتاقون لأن نفرح سويا في سوريا بحضور الجميع".

تنافس سامر إسماعيل على الجائزة مع مواطنيه معتصم النهار عن مسلسل "لعبة الحب" وأيمن زيدان عن مسلسل آخر.

تكريم رشا شربتجي

حصدت المخرجة رشا شربتجي جائزة أفضل مخرجة في الدراما التلفزيونية عن مسلسل "ولاد بديعة". وقد نافست على الجائزة مع كل من أحمد خالد موسى مخرج "العتاولة"، وعلي العلي مخرج "زوجة واحدة لا تكفي"، ومحمد سامي مخرج "نعمة الأفوكاتو".

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وأهدت شربتجي الجائزة لسوريا قائلة: "أهدي هذه الجائزة لبلدي سوريا الحرة، ولشعب سوريا الحر، ولكل من صوت ودعم فوزي".

ومنح الكاتب والممثل السوري ياسر العضمة تكريم الإنجاز مدى الحياة وقدمه للمسرح الفنان ناصر القصبي، وخلال تكريمه قال العضمة: "أحمل لكم اليوم في قلبي امتنانا كبيرا واعتزازا بوجودكم، لا تسعه الكلمات. أنا من سوريا الحبيبة، من دمشق الغالية، دمشق التي تكنّ للشعب العربي السعودي كل تقدير واحترام"

وتابع "سوريا علّمتني أن الكلمة الصادقة والموقف النبيل والنقد البنّاء هي أساس كل إبداع. ومن هنا انطلقت معي فكرة المرايا، التي تلخّص كل شيء أريده وأريد أن يفهمه المواطن العربي".

وحصل على تكريم الإبداع مدى الحياة أيضا مورغان فريمان وقدمه على المسرح أنتوني هوبنكز.

و قدم الممثل السوري باسل خياط بالمشاركة مع الممثلة رزان جمال جائزة المسلسل الخليجي التي ذهبت إلى "شباب البومب 18".

جوائز وتكريمات

حصلت الممثلة هدى حسين على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، بعد منافسة قوية مع كل من إلهام علي، سلافة معمار، ونور علي. وخلال كلمتها، عبرت هدى عن شكرها للقائمين على المهرجان، مشيدة بالفعالية التي تعكس قوة حضورها وتأثيرها في الساحة الفنية.

وفي فئة المواهب الصاعدة، فازت الممثلة الشابة العنود عبد الحكيم بجائزة أفضل وجه جديد عن فئة المسلسلات، عن دورها في مسلسل "بيت العنكبوت"، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الواعدة في الدراما.

وتم هذا العام استحداث 3 جوائز جديدة لفئة أفضل مسلسل، حيث جاءت النتائج كالتالي: أفضل مسلسل مصري: "نعمة الأفوكاتو"، وأفضل مسلسل خليجي: "شباب البومب 18″، وأفضل مسلسل مشرقي مفضل: "بيت الروابي".

في فئة الإخراج السينمائي، حصل المخرج طارق العريان على جائزة أفضل مخرج سينمائي عن فيلمه "ولاد رزق: القاضية". وأعرب العريان عن امتنانه العميق وسعادته بهذا التكريم وسط نخبة من أبرز المبدعين في العالم، مؤكدا أن هذه الجائزة تمثل حافزا كبيرا للمزيد من العطاء والإبداع.

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دويتوهات غنائية

شهد الحفل أيضا عدد من الفقرات الغنائية، منها دويتو غنائي راقص جمع تامر حسني والممثلة المصرية نيللي كريم التي شاركت تامر الغناء، دويتو غنائي آخر جمع بين المطرب العالمي مايكل بوبليه والمطرب اللبناني وائل كفوري.

وقدمت الممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة في الوطن العربي بـ"لميس" في مسلسل سنوات الضياع الممثل المفضل في السينما التي حصل عليها الفنان هشام ماجد عن دوره في فيلم "X مراتي"، وفي كلمته شكر الممثل المصري زملاءه في العمل والقائمين على الحفل والمملكة العربية السعودية، وأهدى الجائزة لابنتيه.

وحصل على شخصية العام الأميركي ماثيو ماكونهي، وجائزة صناع الترفيه الفخرية نجم بوليود هريثيك روشان.

ثنائيات غنائية

شهد الحفل أيضا عددا من الفقرات الغنائية، منها دويتو غنائي جمع بين الفنان السعودي محمد عبده والمغني العالمي أندريا بوتشيلي.

وخلال الحفل تم توجيه التحية للفنانين الذين رحلوا عن عالمنا عام 2024 من مشاهير الوطن العربي، ومنهم الموسيقار المصري حلمي بكر، والمطرب المغربي عبده شريف، والفنانة شيرين سيف النصر، غسان مكانسي، كوكب حمزة، صلاح السعدني، عصام الشماع، حسنة البشارية، مصطفى فهمي، حسن يوسف، نبيل الحلفاوي، أحمد عدوية، هشام يانس.