فن|الهند

تفاصيل جديدة عن المشتبه به الرئيسي في طعن نجم بوليود سيف علي خان

epa03139003 In this picture made available on 10 March 2012, Bollywood actor Saif Ali Khan poses for photographs in Bhopal, India, 09 March 2012. Saif Ali Khan is in the city for a promotional event programme for his upcoming movie named Agent Vinod. EPA/SANJEEV GUPTA
نجم بوليود الهندي سيف علي خان تعرض للطعن بسكين في منزله الخميس الماضي وأصيب بجرح عميق بالقرب من عموده الفقري (وكالة الأنباء الأوروبية)
19/1/2025

اعتقلت الشرطة الهندية اليوم الأحد رجلا يبلغ من العمر 30 عاما في مومباي، بوصفه المشتبه به الرئيسي في طعن نجم بوليود سيف علي خان.

وتسبب الهجوم في صدمة لبوليود (معقل صناعة السينما بالبلاد)، وأثار مخاوف بشأن الافتقار إلى الأمن في عاصمة الهند الاقتصادية التي يسكنها العديد من النجوم.

وتعرض سيف علي خان للطعن بسكين في منزله الخميس الماضي، حيث أصيب بجرح عميق بالقرب من عموده الفقري. كما أصيبت عاملة في منزل خان خلال الهجوم.

وقال أطباء خان إن حالة الممثل الهندي الذي خضع لعملية جراحية لم تعد خطيرة.

FILE PHOTO: Bollywood actor Saif Ali Khan's mother, Sharmila Tagore, and sister, Soha Ali Khan, leave Lilavati Hospital, where Saif underwent surgery after he was stabbed repeatedly by an intruder at his home, in Mumbai, India, January 16, 2025. REUTERS/Hemanshi Kamani/File Photo
والدة سيف علي خان وشقيقته تغادران مستشفى حيث خضع نجم بوليود لجراحة بعد تعرضه للطعن عدة مرات في 16 يناير/كانون الثاني 2025 (رويترز)

وقال ديكسيت جيدام، ضابط شرطة رفيع المستوى، إن المشتبه به من مواطني بنغلاديش دخل الهند بشكل غير قانوني وغير اسمه من محمد شريف الإسلام شهزاد إلى بيجوي داس وإن الأدلة الأولية تشير إلى أنه دخل منزل خان بقصد السرقة.

وأضاف جيدام أنه تم اعتقال المشتبه به في ضواحي مومباي حيث أقام لمدة 5 أو 6 أشهر.

وظهر خان، وهو أيضا منتج أفلام، في نحو 70 فيلما ومسلسلا تلفزيونيا، وهو نجل قائد منتخب الهند للكريكيت السابق، منصور علي خان باتودي، والممثلة الهندية، شارميلا طاغور.

وفاز خان بعدة جوائز عن أدواره في السينما الهندية، من بينها 7 جوائز "فيلم فير" السينمائية. وفي عام 2010، فاز بوسام "بادما شري"، رابع أعلى جائزة مدنية هندية.

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المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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