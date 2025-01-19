تفاصيل جديدة عن المشتبه به الرئيسي في طعن نجم بوليود سيف علي خان

اعتقلت الشرطة الهندية اليوم الأحد رجلا يبلغ من العمر 30 عاما في مومباي، بوصفه المشتبه به الرئيسي في طعن نجم بوليود سيف علي خان.

وتسبب الهجوم في صدمة لبوليود (معقل صناعة السينما بالبلاد)، وأثار مخاوف بشأن الافتقار إلى الأمن في عاصمة الهند الاقتصادية التي يسكنها العديد من النجوم.

وتعرض سيف علي خان للطعن بسكين في منزله الخميس الماضي، حيث أصيب بجرح عميق بالقرب من عموده الفقري. كما أصيبت عاملة في منزل خان خلال الهجوم.

وقال أطباء خان إن حالة الممثل الهندي الذي خضع لعملية جراحية لم تعد خطيرة.

وقال ديكسيت جيدام، ضابط شرطة رفيع المستوى، إن المشتبه به من مواطني بنغلاديش دخل الهند بشكل غير قانوني وغير اسمه من محمد شريف الإسلام شهزاد إلى بيجوي داس وإن الأدلة الأولية تشير إلى أنه دخل منزل خان بقصد السرقة.

وأضاف جيدام أنه تم اعتقال المشتبه به في ضواحي مومباي حيث أقام لمدة 5 أو 6 أشهر.

وظهر خان، وهو أيضا منتج أفلام، في نحو 70 فيلما ومسلسلا تلفزيونيا، وهو نجل قائد منتخب الهند للكريكيت السابق، منصور علي خان باتودي، والممثلة الهندية، شارميلا طاغور.

وفاز خان بعدة جوائز عن أدواره في السينما الهندية، من بينها 7 جوائز "فيلم فير" السينمائية. وفي عام 2010، فاز بوسام "بادما شري"، رابع أعلى جائزة مدنية هندية.