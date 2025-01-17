بعد عودته إلى دمشق.. جمال سليمان يدعو للتمييز بين العدالة والانتقام

دمشق- بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة السورية على نظام بشار الأسد في 15 مارس/آذار 2011، اختار الممثل جمال سليمان الوقوف إلى جانب المطالب الشعبية، وأطلق مع عمّه وزير الإعلام السابق محمد سلمان ومجموعة من رجالات السياسة مبادرة وطنية لطرح خارطة حلّ شاملة للأزمة التي كانت تعصف بالبلاد.

حينئذ، تحول سليمان إلى خصم للنظام الذي أطلق أصناف التهديد والوعيد، مطالبا إياه بالتراجع عن مواقفه التي "توهن من عزيمة الأمة وتضعف الشعور القومي" بحسب التهمة الشهيرة لمعارضي النظام، فاختار المغادرة إلى مصر.

الأسد شخصيا اعتبره "عدوًّا مباشرًا"، وصنّفه لاحقًا "خائنا"، بل طلب ذات مرة من مستشارته بثينة شعبان التواصل مع إحدى القنوات الفضائية المقرّبة من إيران لاستنكار استضافة نجم مسلسل "صلاح الدين" على شاشتها.

سأقصد قبر والدي اللذين توفيا دون أن يتاح لي توديعهما أو إلقاء النظرة الأخيرة عليهما أو حضور تشييعهما بواسطة جمال سليمان

مرت الأيام وكان سليمان دائم الحديث عن حتمية انهيار نظام الأسد، مؤكدا أنك "لن تلمح بعدها جيش الشبيحة الذين يرهبون الناس، سيكون هؤلاء أول الهاربين".

وبعد شهر من سقوط النظام وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، عاد الممثل السوري إلى بلاده التي غاب عنها قسرًا 13 عامًا، ليستقبله مجموعة من أصدقائه وعدد كبير من الصحافيين وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي.

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في حواره مع "الجزيرة نت"، يعرب جمال سليمان عن سعادته البالغة برجوعه إلى وطنه، والاستقبال الحافل والترحيبات المنكّهة بالمودة العميقة، فلعلّ المكسب الأبرز لأي فنان أن يراكم محبة لدى الناس مع تعاقب الزمن.

ويضيف "أبهى أنواع الفرح أن تجد في استقبالك أصدقاء كانوا يتجنّبون التواصل معك خشية الاستدعاء الأمني والاعتقال التعسفي من نظام مجرم، وكنتُ أحرص على عدم تعريضهم للخطر وربما هذه اللحظة العارمة سيشوبها حزن شخصي بليغ، إذ سأقصد قبر والدي اللذين توفيا دون أن يتاح لي توديعهما أو إلقاء النظرة الأخيرة عليهما أو حضور تشييعهما".

وحول تصريح أطلقه سنة 2015 أكد فيه قرب عودته إلى دمشق، يعلق سليمان "قلت وكررت مرارًا أنني عائد إلى بلدي الكريم بطريقة حرّة ليست ذليلة ولا هي بمثابة عودة إلى بيت الطاعة كما كان يأمل النظام! ها نحن نتحاور معكم من مقهى شعبي في قلب دمشق، بعد أن زالت كل أسباب إبعادي عن بلدي. الفكرة أن النظام كان يروّج بأننا سنعود صاغرين معتذرين ونطلب العفو!".

ويستنكر "تخيّلوا أن تطلب الصفح ممن أجرم بشعبك وتاريخ بلادك وحاضرها ومستقبلها!".

ورغم المآسي والظروف الصعبة التي يعيشها أغلب السوريين منذ سنوات، يُرجع بطل مسلسل "التغريبة الفلسطينية" فرحة المواطنين واحتفالاتهم المستمرة "إلى انتصار الحق على الباطل وتحقيق غاية الشعب وإرادته، وبدء عودة الناس ولمّة أهل البلد في بلدهم لأول مرة منذ اندلاع الثورة. فالسوريون كانوا يختارون أوطانًا بديلة وأماكن غير بلدهم، ليلتقوا فيها وهذا ما كنت أفعله مع إخوتي وعددنا 7، لكن لم يبق منّا سوى شقيقتين هنا في الشام".

وعمّا إذا كان يتواصل مع شقيقتيه في عهد النظام المخلوع، يقول "طبعًا كنت أخاف عليهن لكننا لم نعدم الوسيلة، وإحداهن فصلت من وظيفتها الحكومية بسبب تواصلها معي وتأييدها مواقفي".

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أما على الصعيد المجتمعي والسياسي، فيقول سليمان إنه يركز جهوده على طرح أفكاره نحو التداول العام، "وترتكز تلك الأفكار على أن سوريا اليوم بحاجة الخبرات والطاقات والأطباء ورجال الاقتصاد".

وعن دور الفنانين في بناء مستقبل سوريا، يقول "تنتظرنا مهمات وتحديات كبيرة في البلد اليوم لأن النظام تركها منهكة ومرهقة اقتصاديا، ومتردية خدميا، ومنقسمة اجتماعيا. اليوم تحتاج الهوية الوطنية السورية لترميم وإعادة صياغة، لذا كلنا معنيون بحوار وطني واسع وشامل همّه لمّ الشمل وتحقيق العدالة الانتقالية لتهدأ أرواح كل الشهداء ومن قضى نحبه، وليشعر ذووهم باسترداد جزء من حقوقهم".

تخيّلوا أن تطلب الصفح ممن أجرم بشعبك وتاريخ بلادك وحاضرها ومستقبلها! بواسطة جمال سليمان

ويضيف الفنان البالغ من العمر 65 عاما "لا بد من عقد مصالحة وطنية تتخطى الخطاب الطائفي المقيت واستحضار فكرة أن كلنا خطاؤون وربما ارتكبنا بذريعة الخوف وسوء التقدير بعض الأخطاء فعلا، لكن لا بد أن نغفرها لبعضنا، وأن تميّز المصالحة أيضًا بشكل صريح بين العدالة والانتقام، وتوضح الفروق بينهما".

ويشدد "لا بد من وأد الخطاب الطائفي المقيت لأننا بحاجة بعضنا جميعا كسوريين، ويجب أن يكون تحقيق العدالة كفيلا بعدم التغاضي عن جرائم لا يمكن تلافي آثارها وعواقبها الوخيمة. كنا نعيش ضمن أعتى ممالك الخوف.. ومع هذا التغيير الجذري علينا تجاوز ما يمكن تخطّيه لننتهز الفرصة التاريخية باستعادة بلادنا وبنائها من جديد".

أخيرًا، لا يخفي نجم مسلسل "الفصول الأربعة" أمنياته بأن يلحقه أغلب زملائه من نجوم الدراما السورية المعارضين إلى دمشق، ممن اضطروا إلى مغادرة بلادهم "وحان وقت عودتهم الآمنة والطويلة".