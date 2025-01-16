نقل نجم بوليود سيف علي خان إلى المستشفى بعد تعرضه لعدة طعنات

تعرض نجم بوليود الشهير سيف علي خان لهجوم عنيف بسكين في منزله الفاخر بمنطقة باندرا بمدينة مومباي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتسلل مجهول إلى الشقة الواقعة في الطابق الـ11 من المبنى، ليهاجم الممثل الهندي بسكين ويصيبه بجروح خطيرة، بما في ذلك طعنة قرب العمود الفقري، مما استدعى نقله إلى المستشفى وإجراء جراحة طارئة.

ووقع الحادث حوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما اكتشف علي خان وجود المتسلل أثناء مواجهة الأخير لأفراد من طاقم المنزل. وحاول نجم بوليود التدخل لكن المهاجم اعتدى عليه باستخدام سكين، متسببا بجروح بالغة في مناطق متعددة من جسده، أبرزها إصابة خطيرة في الحبل الشوكي.

ووفقا لتصريحات الشرطة، تمكن الجاني من الهرب عبر الدرج، ولكن كاميرات المراقبة رصدته أثناء فراره.

الحالة الصحية لعلي خان

وبعد الهجوم، نُقل علي خان على الفور إلى مستشفى ليلافاتي، حيث خضع لجراحة استغرقت ساعتين ونصف الساعة. أوضح الطبيب نيتين دانج جراح الأعصاب المشرف على حالته أن الممثل "تعرض لإصابة بالغة في الحبل الشوكي بسبب طعنة نافذة. وتمت إزالة السكين خلال الجراحة، كما جرى إصلاح تسرب السائل الشوكي الناتج عن الإصابة".

كما عانى الممثل البالغ من العمر 54 عاما من جروح عميقة في يده اليسرى وعنقه تطلبت تدخل فريق من جراحي التجميل، وأكد المستشفى أن حالته مستقرة لكنه يحتاج إلى مراقبة دقيقة خلال مرحلة التعافي.

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ومن جانبها، أصدرت عائلة نجم بوليود بيانا أعربت فيه عن امتنانها للفريق الطبي، وأكدت أن علي خان الآن خارج دائرة الخطر.

وأضاف البيان "نشكر جماهيرنا ووسائل الإعلام على دعواتهم ودعمهم خلال هذه الفترة الصعبة. نرجو احترام خصوصيتنا ريثما يستكمل علي خان مرحلة التعافي".

تفاصيل التحقيقات والتطورات الأمنية

وأطلقت شرطة مومباي تحقيقا شاملا حيث تم تشكيل 10 فرق متخصصة لمتابعة القضية، ومراجعة لقطات كاميرات المراقبة داخل المبنى وحوله، واستجواب جميع أفراد طاقم العمل المنزلي.

وأوضح ديكسيت جيدام نائب مفوض الشرطة أن المتسلل قد يكون على معرفة بالعاملين في المنزل، مرجحا أن تكون الحادثة بدافع السرقة، رغم عدم استبعاد دوافع أخرى.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم دخل المبنى دون الحاجة إلى كسر الأبواب، مما يزيد من احتمالية تواطؤ داخلي.

وتم توثيق الحادثة كقضية اعتداء وسرقة، مع تعهد السلطات بتقديم الجاني إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

ردود الفعل بالوسط الفني

وأثار الخبر صدمة كبيرة في بوليود، حيث توافد العديد من النجوم إلى مستشفى ليلافاتي ومنزل كاريسما كابور شقيقة علي خان، لتقديم الدعم للعائلة.

وكان من بين الحاضرين المخرج كاران جوهر والممثل سانجاي دوت وماليكا أرورا.

وعلى وسائل التواصل، عبر العديد من نجوم بوليود عن قلقهم وتضامنهم مع علي خان. ونشر الممثل سونو سود تغريدة قال فيها "أفكارنا وصلواتنا مع علي خان. نتمنى له الشفاء العاجل".

كما أعرب المخرج امتياز علي عن صدمته قائلا "إنها حادثة غير متوقعة ومروعة. نأمل أن يتعافى قريبا".

أما ديفيندرا فادنافيس رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا فقد أدان الحادثة بشدة، وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن الشخصي في المدينة، مضيفا "مومباي مدينة آمنة، وسنعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

مسيرة علي خان الفنية

يعتبر علي خان واحدا من أبرز نجوم بوليود. وبدأ مسيرته الفنية عام 1993 بفيلم "برمبرا" (Parampara) لكنه اكتسب شهرة واسعة بأفلام مثل "ديل شاهتا هاي" (Dil Chahta Hai)، "الغد قد لا يأتي أبدا" (Kal Ho Naa Ho)، "هم تم" (Hum Tum) الذي حصل بفضله على الجائزة الوطنية الهندية لأفضل ممثل.

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بالإضافة إلى أدواره السينمائية، برز علي خان في منصات البث الرقمي من خلال مشاركته بأعمال مثل "ألعاب محرمة" (Sacred Games) على منصة نتفليكس، "تانداف" (Tandav) على منصة "أمازون برايم". وكان أحدث أعماله السينمائية فيلم "ديفارا: الجزء الأول" (Devara: Part 1) الذي صدر عام 2024 وحقق نجاحا كبيرا.

وينتمي علي خان إلى عائلة مرموقة، فهو نجل لاعب الكريكت الشهير منصور علي خان باتودي والممثلة شارميلا طاغور.

وهو متزوج من نجمة بوليود كارينا كابور خان، ولديهما طفلان.