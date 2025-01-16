دعاء وأمل وترقب.. تفاعل الفنانين مع وقف إطلاق النار في غزة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي تفاعلا واسعا من قبل الفنانين والمشاهير مع الإعلان عن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، بعد أكثر من عام من الحرب التي أودت بحياة العديد من المدنيين وخلفت دمارا كبيرا.

تباينت ردود الفعل بين التعبير عن التأييد للخطوة والدعوات لدعم الشعب الفلسطيني، إلى جانب التذكير بالمعاناة التي عاشها خلال الأشهر الماضية. وأعرب العديد من الفنانين عن فرحتهم بهذه الخطوة، معبرين عن أملهم أن تكون بداية للسلام والتعافي.

في هذا السياق، شارك المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عبر حسابه على منصة فيسبوك كلمات مؤثرة قال فيها "بعد 15 شهرًا من الإبادة، نحمد الله على سلامة الأحياء، والرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى والمصابين. نأمل أن يتعافى الجميع من هول الصدمة الناتجة عن حجم الفقدان والنزوح وخيبات الأمل".

وعبر المطرب اللبناني راغب علامة عن سعادته بإيقاف الحرب في غزة وبارك للشعب الفلسطيني عبر حسابه على منصة إكس وكتب "بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب الدموية المدمرة في غزة، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار. نبارك لأهلنا في فلسطين ولجميع الأبرياء على هذا الإنجاز، حيث تم إيقاف حمام الدم الذي دفع ثمنه الإنسانية والأطفال والأبرياء العزل".

وتابع "لعن الله الحرب ومن يسببها ويقف وراءها، ولنتحد جميعًا من أجل المحبة والسلام والدفاع عن الإنسانية والتعايش والتسامح".

بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب الدموية المدمرة في غزة، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار. نبارك لأهلنا في فلسطين ولجميع الأبرياء على هذا الإنجاز، حيث تم إيقاف حمام الدم الذي دفع ثمنه الإنسانية والأطفال والأبرياء العزل !

لعن الله الحرب ومن يسببها ويقف وراءها، ولنتحد جميعًا من أجل… — RaghebAlama (@raghebalama) January 16, 2025

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وبعنوان "بدعائنا وقلوبنا يا أهل غزة" نشرت الممثلة منى زكي عبر خاصية القصص المصورة على حسابها على إنستغرام دعاء جاء فيه "466 يوما، سلام عليكم بما صبرتم، سلام على شهدائكم، سلام على جرحاكم، سلام على خائفكم وفاقدكم ونازحكم، سلام على الأمهات الصابرات، سلام على الآباء والشباب والأطفال، سلام على كل حبة رمل في غزة".

ومن خلال خاصية القصص المصورة على إنستغرام أيضا، نشرت الفنانة السورية كندة علوش مجموعة من مقاطع الفيديو الاحتفالية في غزة، وعبرت من خلالها عن سعادتها بقرار وقف الحرب الغاشمة.

ونشرت مقطع فيديو آخر لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي خيم النازحين بعد ساعات قليلة من اتفاقية وقف إطلاق النار، مما تسبب في مقتل 20 فلسطينيا.

وعلق تامر حسني على اتفاقية وقف إطلاق النار وكتب عبر حسابه على إنستغرام على مقطع فيديو "يا رب احفظ أهل غزة، ولا نسمع عنهم إلا كل خير".

ونشرت الممثلة صبا مبارك عبر خاصية القصص المصورة مقطع فيديو من "الجزيرة مباشر" للاحتفالات في غزة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وذلك إلى جانب عدد آخر من الصور ومقاطع الفيديو التي عبرت عن حجم المأساة التي شهدتها غزة خلال الحرب التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكيف استقبل أهالي غزة خبر وقف إطلاق النار.

وكتبت مبارك عبر إنستغرام "وما كان ربك نسيا. لسا الحزن كبير والخسارة أكبر من الإدراك، ولسا الطريق طويل عشان ترجع تتعمر، بس الفلسطيني هو الصمود وهو الجذر الأبي المغروس بالأرض. الكارثة الإنسانية ما خلصت. بس بعد أكتر من 465 يوم أخيرا الناس حست بلحظة فرح، لكن العدو لسا عدو والوطن لسا محتل".

تفاعل أيضا عمرو واكد مع الحدث وكتب على حسابه على منصة إكس "الله أكبر فوق كيد المعتدي، مبروك أهل غزة البواسل صمود الجبال، ربنا يخفف عنكم ويرضيكم ويعوضكم من عنده يا خير الناس".

الله أكبر فوق كيد المعتدي،

مبروك أهل غزة البواسل صمود الجبال، ربنا يخفف عنكم ويرضيكم ويعوضكم من عنده يا خير الناس. — Amr Waked (@amrwaked) January 15, 2025

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وشاركت هند صبري جمهورها عبر إنستغرام ما قام به الاحتلال الإسرائيلي عقب ساعات من القرار، من هجوم على النازحين أسفر عن استشهاد 30 فلسطينيا، إلى جانب مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة تشيد بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية العدوان على مدار 15 شهرا.

ونشرت الممثلة درة صورة عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام لطفل يحمل علم فلسطين كتب عليه "لن نركع".

وعلّقت عبر صورة أخرى بقولها "إن لم يتحقق أي شيء هذا العام سوى وقف الحرب على غزة، فهذا يكفي".

وتابعت "يا وجع عصرنا يا غزة، مبروك، الله يطبطب على قلوبكم ويجمع شملكم ويداوي جروحكم".

وكتب الإعلامي اللبناني جورج قرداحي عبر حسابه الرسمي بفيسبوك "سلامٌ لغزة البطولة، وغزة الصمود وغزة الكرامة.. لم ينالوا منك كما كانوا يخططون لأن شعبك لم يخضع..".

وتابع "أنت يا غزة صفعة على وجه كل الانهزاميين والخانعين والمتآمرين الذين أشاحوا بوجوههم عن مأساتك ودمائك وآلامك".