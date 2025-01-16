بعد اتهامه بالنفاق.. ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لضحايا حرائق كاليفورنيا

أعلن النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو تبرعه بمليون دولار لدعم جهود الإغاثة والتعافي من حرائق الغابات التي تشهدها مقاطعة لوس أنجلوس مؤخرًا.

ونشر دي كابريو رسالة، عبر خاصية القصص المصورة على منصة إنستغرام، أكد فيها التزامه بالتبرع بهذا المبلغ بالشراكة مع برنامج الاستجابة السريعة التابع لمبادرة "ري وايلد"، بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة ودعم جهود التعافي بعد الحرائق.

وأشار الممثل الحاصل على جائزة الأوسكار إلى حجم الدمار الذي ألحقته الحرائق بمدينة لوس أنجلوس، موضحًا أن تبرعه سيسهم في توفير موارد حيوية من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات، منها: مؤسسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، ومؤسسة كاليفورنيا للإطفاء، ومنظمة "مطبخ العالم المركزي"، ومؤسسة المجتمع في كاليفورنيا، وجمعية باسادينا للرفق بالحيوان، وصندوق "سوكال فاير" المخصص لدعم جهود مكافحة الحرائق والإغاثة في جنوب كاليفورنيا.

وذكر أن هذه المنظمات تعمل على تقديم الدعم الضروري لرجال الإطفاء والمسعفين، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص والحيوانات والمجتمعات المتضررة بشكل عاجل كما تركز على توفير الموارد الأساسية لرجال الإطفاء والمسعفين والمجتمعات المتضررة من الحرائق.

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دي كابريو الذي نشأ في جنوب كاليفورنيا نشر روابط لكل من هذه المنظمات لحث الآخرين على التبرع.

اتهامات بالهروب من الأزمة

أثار إعلان ليوناردو دي كابريو عن تبرعه بمليون دولار لدعم جهود الإغاثة في حرائق لوس أنجلوس تفاعلًا واسعًا، خاصة أنه جاء عقب تعرضه لانتقادات حادة بسبب إجلائه من المنطقة المتضررة عبر طائرة خاصة برفقة صديقته عارضة الأزياء فيتوريا سيرتي. هذا الإجلاء أثار جدلًا كبيرًا بسبب الأثر البيئي للسفر الجوي الخاص الذي يُعد أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون، مما بدا متناقضًا مع التزامه المعلن بقضايا المناخ، ودفع البعض إلى اتهامه بالنفاق بسبب تناقض أفعاله مع مبادئه المناخية المعلنة.

وذكرت تقارير صحفية أن دي كابريو، البالغ من العمر 50 عاما، شوهد وهو ينزل من الطائرة مرتديا سترة رياضية دون أن يبدو عليه التأثر.

انضم دي كابريو إلى قائمة من المشاهير الذين قدموا دعمهم للمناطق المتضررة من الحرائق، إذ تعهدت المغنية بيونسيه بتقديم 2.5 مليون دولار عبر منظمتها الخيرية "بي غوود" لدعم العائلات التي فقدت منازلها في بلدتي ألتادينا وباسادينا. من جهتها، شوهدت أنجلينا جولي برفقة ابنها نوكس ليون وهي توزع المياه وتجمع المستلزمات الأساسية للمتضررين، كما استضافت بعض أصدقائها الذين اضطروا إلى إخلاء منازلهم.

كذلك أعلنت الممثلة إيفا لونغوريا تبرعها بمبلغ 50 ألف دولار لدعم جهود الإغاثة ومساعدة الأسر المتضررة. وأفادت تقارير بأن مؤسستها الخيرية قدمت أيضًا مليون دولار إضافية لدعم الاستجابة للحرائق التي اجتاحت كاليفورنيا.

وتبرعت مؤسسة "أول ويذ إن ماي هاندز" التابعة لفرقة "ميتاليكا" بـ500 ألف دولار لدعم جهود التعافي من حرائق لوس أنجلوس، التي ينفذها صندوق التعافي من حرائق الغابات التابع لمؤسسة كاليفورنيا المجتمعية وصندوق الإغاثة والتعافي من حرائق إيتون كانيون التابع لمؤسسة باسادينا المجتمعية.

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وقادت كل من هالي بيري وشارون ستون حملة لجمع التبرعات للمتضررين، فقدمتا كمية كبيرة من الملابس والإكسسوارات لدعم متجر "ذا كووب" (The Coop) في بيفرلي هيلز الذي تحول إلى مركز توزيع مجاني لمساعدة النازحين.