الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق رقم مشاهدات قياسيا على نتفليكس

حقق الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game) عدد مشاهدات بلغ 152.5 مليونا، ليصبح ثالث أكثر المواسم التلفزيونية مشاهدة على منصة نتفليكس، خلف موسمه الأول الذي حقق 265 مليون مشاهدة، ومسلسل "وينزداي" (Wednesday) الذي سجل 252 مليونا.

وبحسب موقع "فاراييتي" الأميركي، فقد حقق الموسم الثاني من المسلسل الكوري الجنوبي 68 مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من بدء عرضه في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، محققًا بذلك أكبر افتتاحية لأي مسلسل على نتفليكس على الإطلاق.

وبعد أسبوع إضافي، وصل إجمالي المشاهدات إلى 126.2 مليونا خلال 11 يومًا فقط، وهو رقم قياسي جديد لأي سلسلة على المنصة في مثل هذه الفترة الزمنية.

كما قضى المسلسل -الذي تدور أحداثه حول دراما صراع الموت- أسبوعًا إضافيًا في صدارة قائمة أفضل 10 مسلسلات غير ناطقة بالإنجليزية، بينما عاد الموسم الأول ليحتل المركز الثالث في القائمة نفسها.

أما قائمة الأعمال الناطقة بالإنجليزية، فقد أشار "فاراييتي" إلى أن مسلسل "ميسينغ يو" (Missing You) حل بالصدارة بعد عرضه يوم 6 يناير/كانون الثاني محققا 15.2 مليون مشاهدة خلال أسبوع، تلاه الدراما التاريخية "أميركا البدائية" (American Primeval) الذي جمع 10.4 ملايين مشاهدة، ثم المسلسل الوثائقي "جيري سبرينغر: شجارات، كاميرا، وآكشن" (Jerry Springer: Fights, Camera, Action) بـ7.7 ملايين مشاهدة.