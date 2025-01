تبرعات سخية من مشاهير هوليود لمتضرري حرائق كاليفورنيا

أظهر العديد من مشاهير هوليود تضامنهم مع ضحايا الحرائق المدمرة التي اجتاحت جنوب كاليفورنيا، من خلال تقديم التبرعات والدعم. ولم تقتصر مساهماتهم على التبرعات المالية السخية، بل شملت أيضًا المشاركة الفعلية في جهود الإغاثة، مثل فتح منازلهم لاستضافة المتضررين، والتطوع في توزيع المساعدات الأساسية.

ومن جانبها تعهدت بيونسيه بدعم العائلات التي فقدت منازلها في بلدتي ألتادينا وباسادينا اللتين تضررتا بشدة بسبب الحرائق، وقدمت مبلغ 2.5 مليون دولار عبر منظمتها الخيرية "بي غوود" وجاء ذلك وفقًا لبيان نشرته المؤسسة على الصفحة الرسمية لبيونسيه على إنستغرام، وسيتم تخصيص التبرعات بالتعاون مع منظمات تطوعية ومؤسسات خدماتية ودينية لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين. كما تسعى المبادرة لتحديد العائلات الأكثر احتياجًا، مع تشجيع متابعي بيونسيه على المشاركة في تقديم الدعم والمساندة.

وأعلنت النجمة الأميركية عن تأجيل حفلها الغنائي الذي كان مقررا في 14 يناير/كانون الثاني، بسبب الأضرار الجسيمة الناتجة عن الحرائق المستمرة في مناطق لوس أنجلوس. وأكدت أنها تصلي من أجل الشفاء وإعادة بناء حياة المتضررين من الكارثة.

وفي مشهد يعكس التعاطف الإنساني، شوهدت أنجلينا جولي برفقة ابنها نوكس ليون في وقت متأخر من الليل يحملان المياه ويجمعان المستلزمات الأساسية لدعم ضحايا الحرائق. ووفقًا لتقرير صحيفة ديلي ميل، استضافت جولي بعض أصدقائها الذين اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الحرائق القاتلة، قائلة "أنا أعتني بالناس".

Angelina Jolie and her son Knox Léon were seen loading up on water late at night as recent wildfires, which have claimed lives and destroyed homes and businesses, continue to ravage the area.

The Maria star is going all out to help her friends who had to leave their homes… pic.twitter.com/IKz6jcCTjU

— backgridus (@BackgridUS) January 12, 2025