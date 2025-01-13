"دان أوف ثيفز 2: بانتيرا" يتربع على قمة شباك التذاكر و"موفاسا" يواصل نجاحه
احتل فيلم الحركة الجديد "دان أوف ثيفز 2: بانتيرا" (Den of Thieves 2: Pantera) صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفق تقديرات صدرت الأحد عن شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.
وحقق الفيلم الذي يعيد المحقق بيغ نيك (جيرارد بتلر) ورجل العصابات دوني (أوشيا جاكسون جونيور) إلى الشاشة إيرادات بلغت 15.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من عرضه.
في هذا الجزء، يواصل بتلر دوره بصفته محقق شرطة يطارد أوشيا جاكسون جونيور المتورط في تجارة الماس ومافيا "بانثر" عبر أوروبا.
المحلل ديفيد غروس أشار إلى أن "الأرقام تشير إلى انطلاقة جيدة لفيلم من هذا النوع البوليسي"، مضيفًا أن "العمل موجه للجمهور وليس للنقاد، حيث حصل على تقييم جيد (بي+) من سينما سكور".
أما فيلم "موفاسا: ذا لاين كينغ" (Mufasa: The Lion King) من إنتاج ديزني، فتراجع بدوره إلى المركز الثاني مسجلاً إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار، ليواصل أداؤه الجيد بعد انطلاقته القوية الأسبوع الماضي.
وجاء في المركز الثالث فيلم "سونيك ذي هيدجهوغ 3" (Sonic the Hedgehog 3) من إنتاج "باراماونت بيكتشرز"، الذي حقق عائدات بلغت 11 مليون دولار.
من ناحيته، حصد فيلم "نوسفيراتو" (Nosferatu)، الذي تؤدي فيه ليلي روز ديب دور امرأة شابة محاصرة في قبضة مصاص دماء، إيرادات بلغت 6.8 ملايين دولار. وشاركها البطولة الممثلان نيكولاس هولت ووليم دافو.
وجاء فيلم الرسوم المتحركة "فايانا 2" (Moana 2) من إنتاج ديزني في المركز الخامس، محققًا إيرادات بلغت 6.5 ملايين دولار.
وفي ما يلي قائمة الأفلام الـ10 الأكثر تحقيقا للإيرادات في أميركا الشمالية:
- "دان أوف ثيفز 2: بانتيرا" (Den of Thieves 2: Pantera) – 15.5 مليون دولار.
- "موفاسا: ذا لاين كينغ" (Mufasa: The Lion King) – 13.2 مليون دولار.
- "سونيك ذي هيدجهوغ 3" (Sonic the Hedgehog 3) – 11 مليون دولار.
- "نوسفيراتو" (Nosferatu) – 6.8 ملايين دولار.
- "فايانا 2" (Moana 2) – 6.5 ملايين دولار.
- "إيه كومبليت أنوون" (A Complete Unknown) – 5 ملايين دولار.
- "ويكد" (Wicked) – 5 ملايين دولار.
- "بيبي غيرل" (Baby Girl) – 3.1 ملايين دولار.
- "ذا لاست شوغيرل" (The Last Showgirl) – 1.5 مليون دولار.
- "غلادييتر 2" (Gladiator 2) – 1.2 مليون دولار.