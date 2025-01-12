7 أسباب وراء هيمنة الفنانات على المشهد الغنائي العالمي

تشهد صناعة الموسيقى العالمية تحولا لافتا في السنوات الأخيرة، مع صعود ملحوظ لدور النساء في مختلف جوانب المجال، بدءا من الأداء والغناء، ووصولا إلى الإنتاج والإدارة الفنية، بل الأرباح التجارية أيضا.

ورغم أن الفنانات لطالما شكون من مواجهتهن تحديات بنيوية ومجتمعية في هذا القطاع، فإنهن اليوم يسهمن بشكل غير مسبوق في إعادة تشكيل ملامح الصناعة.

فقد نشرت صحيفة غارديان البريطانية تقريرا لفت إلى أن الفنانات يحققن تقدما ملحوظا في صناعة الموسيقى، جعل البعض يعتبرهن القوة الدافعة الجديدة في المجال. يأتي هذا التقدم في وقت بدأت فيه المؤسسات الكبرى تعيد النظر في طريقة تعاملها مع المواهب النسائية ومنحها دعمًا أكبر من حيث الإنتاج والتسويق.

على سبيل المثال، تمكنت فنانات مثل تايلور سويفت، وليزو، وأريانا غراندي من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تصدر قوائم المبيعات والتأثير الثقافي.

وبرزت تايلور سويفت نموذجا للنجاح، إذ كانت جولتها "إيراس" (Eras) الأعلى ربحا في التاريخ بتخطيها المليار دولار أميركي، متفوقة على جولة الفنان البريطاني ألتون جون.

وفي حفل جوائز "غرامي"، ألقت سويفت خطابا ألهم النساء في الصناعة، مشجعة إياهن على مواجهة التحديات والمضي قدما لتحقيق أحلامهن.

إعلان

أما الأميركية بيونسيه، فتعدّ بدورها أكثر الفنانين فوزا بجوائز غرامي في التاريخ، بواقع 32 جائزة متخطية كل أساطير الغناء أمثال مايكل جاكسون وكوينسي جونز.

فيما يلي نستعرض أبرز العوامل التي أسهمت في تعزيز مكانة النساء في الساحة الفنية:

1- المنصات الرقمية

مع تطور التكنولوجيا وظهور المنصات الرقمية مثل سبوتيفاي ويوتيوب وتيك توك، أصبحت النساء أكثر قدرة على إيصال أصواتهن إلى العالم دون الحاجة للاعتماد الكامل على شركات الإنتاج التقليدية. فوفقًا لتقرير نشرته غارديان البريطانية، استفادت الفنانات كثيرا من هذه المنصات، فقد أتاحت لهن التسويق المباشر لأعمالهن وبناء قاعدة جماهيرية ضخمة دون قيود.

تايلور سويفت، على سبيل المثال، استطاعت من خلال إستراتيجياتها الذكية على وسائل التواصل الاجتماعي أن تسيطر على قوائم المبيعات العالمية. ولم تكن ألبوماتها الأخيرة مجرد أعمال موسيقية، بل حملات تسويقية مدروسة جمعت بين الإبداع الفني والتواصل المباشر مع الجمهور.

2- الحملات الاجتماعية

كذلك أصبحت الموسيقى أداة فعالة للتعبير عن قضايا النساء ودعم حركات التغيير. فألبومات مثل "كوز آي لوف يو" (Cuz I Love You) لليزو، و"فيوتشر نوستالجيا" (Future Nostalgia) لدوا ليبا، حملت رسائل لتمكين المرأة وحققت نجاحات باهرة.

ووفقًا لتقرير موقع جوائز "غرامي"، فإن العديد من الفنانات مثل ليدي غاغا وبيونسيه استخدمن موسيقاهن كمنصات لدعم قضايا مثل المساواة في الأجور، ومناهضة التحرش، وتعزيز التنوع.

3- الحفلات والجوائز

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تمثيل النساء بحفلات الجوائز الموسيقية الكبرى. تقرير "غرامي" أكد أن نسبة النساء المرشحات للجوائز زادت 23% منذ عام 2018. هذا التقدم يعكس جهودًا متواصلة من قبل الصناعة للاعتراف بمواهب النساء وإسهاماتهن.

إعلان

4- الدخول إلى الكواليس

على صعيد آخر، لم تعد النساء يكتفين بدور الفنانات، بل أصبحن من كبار المنتجين والمديرات التنفيذيات في صناعة الموسيقى. فوفقًا لتقرير جامعة كوين ماري في لندن، فإن زيادة عدد النساء في المناصب القيادية بشركات الإنتاج أحدثت تغييرًا ملموسًا في طريقة دعم الأصوات النسائية.

على سبيل المثال، منتجتان مثل ليندا بيري وفيبي بريدجرز أسهمتا في دفع حدود الإبداع الموسيقي للنساء.

5- الدعم الجماهيري

وإذ إن الجمهور هو القلب النابض لأي صناعة، كان دعم الجماهير للفنانات عاملًا حاسمًا في نجاحهن. فمن خلال التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في حملات مثل #WomenInMusic، أظهر الجمهور رغبة قوية في تعزيز مكانة النساء في الموسيقى.

6- الحركات النسوية

استطاعت حركة "أنا أيضًا" (Me Too) النسوية التي انطلقت عام 2006 أن تجعل صناع الفن العالمي يعيدون النظر في سياستهم الخاصة بالتفرقة بين الجنسين، في محاولة منهم لتحسين صورتهم أمام الرأي العام.

وازدادت نسبة تعاقدات شركات الموسيقى الكبرى مع المغنيات لأكثر من 20% من بعد عام 2017، خاصة مع زيادة نسب المبيعات للألبومات النسائية إلى 22% بجانب ارتفاع نسبة الترشيحات الموسيقية للعنصر النسائي إلى حوالي 15% في السنوات الأخيرة.

وكل ذلك مكّن عددا من المغنيات بأن يكنّ على رأس أحد مخططات بيلبور لـ33 أسبوعًا على مدار عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستماع إلى 48.8% لمصلحتهن خلال العام نفسه وهي أعلى نسبة في تاريخ الموسيقى النسائية خلال القرن 21.

7- توجهات موسيقية مبتكرة

أهّلت هذه الحالة من الرواج الموسيقي الفنانات لابتكار أنماط موسيقية مختلفة من خلال مزج أكثر من توجه في أغنية واحدة، وهو ما اشتهرت به المغنية الأميركية الشابة بيلي أيليش التي تعدّ قائدة الموجة الموسيقية الجديدة مثل أغنيتها الشهيرة "باد غاي" (Bad Guy) التي دمجت فيها البوب والهيب هوب وإلكترو بوب.

وهو أيضا ما سارت عليه مغنيات أخريات أبرزهن البريطانية دوا ليبا، والإسبانية روزاليا، والأميركية أريانا غراندي.

ومع تزايد الابتكار في التكنولوجيا والتغيرات الثقافية، يبدو مستقبل النساء في صناعة الموسيقى أكثر إشراقًا من أي وقت مضى. فالمبادرات المستمرة لتمكين المرأة، مثل تعزيز المساواة في الأجور وتوفير فرص تدريب للشابات، ستسهم في ترسيخ مكانة النساء في الصناعة.