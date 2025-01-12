أبرزهم بريانكا شوبرا وفلويد مايويذر.. نجوم يستثمرون في أندية رياضية

يتجه العديد من المشاهير العالميين للاستثمار في المجال الرياضي، خاصة في فرق كرة القدم وكرة السلة، بهدف تنويع مصادر دخلهم وتعزيز ثرواتهم، إذ يدر الاستثمار الرياضي عوائد مالية كبيرة من حقوق البث التلفزيوني والإعلانات، ناهيك عن شغفهم الشخصي بالرياضة.

ويُعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز من أكثر الدوريات جذبًا للاستثمارات الأجنبية. وبالنسبة للمستثمرين الرياضيين، اشترى لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس حصة تبلغ 2% من نادي ليفربول مقابل 6.5 ملايين عام 2011. ومع النجاحات المستمرة للنادي، ارتفعت قيمة حصته بشكل كبير لتقدر مؤخرا بنحو 32 مليونا.

واشترى الممثل الهوليودي مايكل ب. غوردون حصة رجل الأعمال مكسيم ديمين في نادي "إيه إف سي بورنموث" مقابل 198 مليون دولار، بالشراكة مع رجل الأعمال الأميركي بيل فولي.

أما لاعب كرة القدم الأميركية توم بريدي فبعد اعتزاله صوب تركيزه على الاستثمارات الرياضية حيث يمتلك 3.3% من قيمة نادي برمنغهام سيتي بموجب صفقة عقدها عام 2023.

وقد تعاونت الإعلامية إلين ديغيرنس مع مجموعة من رجال أعمال أميركا لشراء حصة كبيرة في نادي شيفيلد يونايتد عام 2020 على الرغم من الصراعات التي وجهتها من قبل مستثمرين منافسين.

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وعام 2020 شهد استحواذ نجمي هوليود (ريان رينولدز وروب مكيليني) نادي ريكسهام الويلزي، أحد أقدم أندية كرة القدم في العالم، مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني. ويهدف الثنائي لتطوير النادي وإعادته إلى مكانته السابقة، وقد وثّقا رحلتهما في فيلم وثائقي بعنوان "مرحبًا في ريكسهام" وقد عُرض على منصة "ديزني+" عام 2022.

ومن جانبه، أسس لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام نادي إنتر ميامي الأميركي عام 2018 بعد مسيرة حافلة قضاها في الملاعب.

واستفاد زوج نجمة فرقة "سبايس غيرلز" السابقة فيكتوريا بيكهام من بند في عقده مع نادي لوس أنجلوس غالاكسي عام 2007، مما أتاح له تأسيس نادٍ في الدوري الأميركي بميزانية منخفضة تُقدر بـ25 مليون دولار.

ونجح إنتر ميامي في جذب نجوم كبار، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مما أسهم في زيادة قيمة النادي التسويقية إلى مليار دولار مع نهاية عام 2023.

وشهد عام 2019 انضمام الممثل الأميركي ماثيو ماكونهي إلى مجموعة مالكي فريق أوستن إف سي الذي يشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم.

أما الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، فتسعى لتعزيز الرياضة في موطنها. ففي عام 2019، استثمرت في فريق "غوا" لكرة القدم، أحد أبرز فرق الدوري المحلي. كما استثمرت في رياضة الكريكيت التي تحظى بشعبية واسعة هناك من خلال امتلاك حصة في نادي "راجستان رويالز".

وتجذب فرق كرة السلة اهتمام عديد المشاهير، ففي العام 2014 أبدت الإعلامية أوبرا وينفري اهتمامًا بشراء نادي لوس أنجلوس كليبرز، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

أما المغني أشير، يمتلك حصة في نادي كليفلاند كافالييرز لا تتعدى 1% حيث قام بشرائها عام 2005 مقابل 9 ملايين دولار.

وكان الملاكم فلويد مايويذر استحوذ على حصص في فرق كرة سلة مختلفة على رأسها لاس فيغاس غولدن نايتس الذي قام بشرائه قبل عامين بالتعاون مع رجل الأعمال برينت جونسون مقابل ملياري دولار.