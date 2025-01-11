شارون ستون وهالي بيري تقودان حملة تبرعات لضحايا حرائق كاليفورنيا

في أعقاب الكارثة التي نجمت عن اندلاع حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا، بادر عدد من مشاهير هوليود إلى تقديم الدعم للضحايا من خلال التبرعات المادية والعينية، إلى جانب إطلاق مبادرات إنسانية لإغاثة المتضررين من هذه المأساة التي دمرت العديد من المنازل وأجبرت السكان على الإخلاء.

قادت الممثلتان هالي بيري وشارون ستون حملة لجمع التبرعات لصالح المتضررين، حيث قدمتا كمية كبيرة من الملابس والإكسسوارات لدعم متجر "ذا كووب" (The Coop) في بيفرلي هيلز، الذي تحول إلى مركز توزيع مجاني لمساعدة النازحين.

شاركت شارون ستون تفاصيل هذه المبادرة عبر حسابها على إنستغرام، داعية المشاهير إلى الانضمام. وتحت وسم (هاشتاغ) حرائق لوس أنجلوس، كتبت ستون "متجر ذا كووب في لوس أنجلوس يستقبل التبرعات لدعم العائلات المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة".

وأشارت الممثلة، البالغة من العمر 66 عامًا، إلى أن التبرعات المطلوبة تشمل ملابس ومعاطف وقفازات وقبعات بحالة جيدة، بالإضافة إلى شماعات ملابس، وبطاقات هدايا بأي مبلغ، وملابس داخلية وجوارب جديدة.

واختتمت منشورها بدعوة المتضررين للتوجه إلى المتجر للحصول على المساعدات من الملابس والأغطية المتوفرة.

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بدورها ذكرت كيلي ستون شقيقة شارون ستون أنها تقدم النصائح للمتضررين لاختيار الملابس التي تناسبهم، وأضافت أن أول ما يحتاجه المتضررون عند دخولهم هو الاحتواء ليتأكدوا أنهم ليسوا وحدهم.

بدورها نشرت هالي بيري مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، أعربت فيه عن حماسها للمشاركة في الحملة. وكتبت "أحزم خزانة ملابسي بالكامل، وأحث الجميع على تقديم ما يستطيعون لمساعدة العائلات المحتاجة. شكرًا لشارون ستون على قيادتك لهذه المبادرة الرائعة".

كما تعهدت الممثلة ميشيل فايفر بالمساهمة، معربة عن تضامنها مع المتضررين عبر تعليق لها على إنستغرام على منشور بيري.

دعم مجتمعي

لم تقتصر الاستجابة على المشاهير فحسب، بل شاركت العديد من الجهات في لوس أنجلوس في الحملة. وأكدت وكيلة العقارات جينا كوبر، التي تدير متجر ذا كووب، أنها تلقت تبرعات من شخصيات متنوعة، تشمل وكلاء عقارات ومحامين وأصحاب مطاعم. وقالت كوبر "لقد تأثرت بشدة بالدعم الهائل الذي تلقيناه. هذا وقت يعكس المحبة والتضامن".

باريس هيلتون تقدم دعما للأسر المتضررة

في مبادرة إضافية، أعلنت باريس هيلتون عن إطلاق صندوق طوارئ لدعم العائلات المتضررة من حرائق الغابات. وأشارت هيلتون، التي فقدت منزلها في ماليبو جراء الحرائق، إلى أنها ساهمت بمبلغ شخصي قدره 100 ألف دولار، مع التزام بمضاعفة التبرعات التي يتم جمعها.

وقالت هيلتون عبر منشور على إنستغرام "قلبي مع كل من تأثر بهذه الكارثة. لا أستطيع تخيل الألم الذي يشعر به من فقد منزله ومأواه". وأضافت أن الأموال التي سيتم جمعها ستُخصص لتوفير سكن مؤقت وإمدادات أساسية للأسر النازحة، بالتعاون مع منظمات مثل "كور" (CORE) و"بيبي تو بيبي" (Baby2Baby).

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شاركت بيثيني فرانكل بطلة مسلسل الواقع "ربات البيوت في مدينة نيويورك" (Real Housewives of New York City) من خلال مؤسستها الخيرية "بي سترونغ" (B Strong) بالشراكة مع "غلوبال إمباورمنت ميشن" (Global Empowerment Mission) إرسال المساعدات للمتضررين.