كندريك لامار يعود لـ"سوبر بول" بعرض فني منتظر في نيو أورلينز

من المنتظر أن يُحيي نجم الهيب هوب الأميركي كندريك لامار العرض الفني خلال استراحة ما بين الشوطين في المباراة النهائية المقبلة لبطولة كرة القدم الأميركية "سوبر بول"، وفق ما أعلن منظمو الحدث الذي حظي بأكبر نسب مشاهدة على شاشات التلفزة الأميركية أمس الأحد الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.

وعلق مغني الراب -أصله من كاليفورنيا- والبالغ من العمر (37 عاما) على إسناد المهمة إليه بعبارة، "لقد اختاروا الشخص المناسب"، وذلك بعدما أحدث ضجة كبيرة هذا العام بخوضه "نزالا" موسيقيا مع نجم آخر من نفس النوع الموسيقي، وهو الكندي دريك.

بلغت هذه المعركة ذروتها بأغنية "نات لايك آس" (Not Like Us) لكندريك لامار، والتي أصبحت واحدة من الأغنيات الأكثر استماعا على منصات البث التدفقي هذا العام.

ومن المقرر أن تقام مباراة "سوبر بول" في التاسع من فبراير/شباط 2025 على ملعب "سيزرز سوبردوم" في ولاية نيو أورلينز الأميركية.

و"سوبر بول" هي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية، وتعتبر من أهم الأحداث الرياضية في البلاد، إذ تجمع بين بطلي المؤتمرين الرئيسيين لتحديد الفائز بالبطولة.

ومنذ عام 2019، تتولى إنتاج العروض الفنية المقدمة خلال استراحة ما بين شوطي المباراة مجموعة "روك نايشن" الترفيهية، التي يملكها نجم الراب جاي زي الذي تحول إلى رجل أعمال ثري.

وقال جاي زي في بيان "كندريك لامار فنان حقيقي ومغنٍ مميز.. عمله يتجاوز الموسيقى وسيظل تأثيره بارزا لسنوات مقبلة".

وفاز كندريك لامار، الذي نشأ في ضاحية كومبتون الفقيرة في لوس أنجلوس، بعدد من الجوائز، وأصبح عام 2018 أول فنان هيب هوب ينال جائزة "بوليتزر" عن أغنيته "دامن" (DAMN)، كما حصل أحدث ألبوماته "مستر مورال آند ذا بيغ ستيبرز" (Mr. Morale & The Big Steppers) الصادر في عام 2022 على 3 جوائز "غرامي"، من بينها جائزة أفضل أغنية راب عن "ذا هارت بارت 5" (The Heart Part 5).

وسبق لكندريك لامار أن غنى بين شوطَي مباراة "سوبر بول" عام 2022، لكنه كان ضمن مجموعة من نجوم الهيب هوب الآخرين، من بينهم سنوب دوغ ودكتور دري وإيمينيم.