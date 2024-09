"بيتلجوس بيتلجوس" يحصد 110 ملايين دولار ويتصدر شباك التذاكر

انطلق "بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice) بقوة على شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ حقّق هذا الفيلم -الذي يعود إلى الشاشة بعد 36 عاما من جزء أول- إيرادات عالية ناهزت 110 ملايين دولار، وفق الأرقام الأولية الصادرة أمس الأحد عن شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وقال ديفيد أ. غروس المحلل في شركة "فرنشايز إنترنتينمنت ريسيرتش" إن انطلاقة فيلم تيم بيرتون الشهير "بيتلجوس" عام 1988 لم تكن قوية، لكن "هذه المرة، كان المشاهدون يعرفون ما يمكن توقعه" في هذه الكوميديا المتمحورة حول الموت والأشباح، وبالتالي "حقق الفيلم نجاحا شعبيا كبيرا".

ويتولى مايكل كيتون، البالغ اليوم 73 عاما، دور طارد الأرواح الشرير كما فعل في الجزء الأول من هذا الفيلم الذي أنتجته "وارنر براذرز".

ويتشارك كيتون البطولة مع نجمتين كانتا موجودتين في الفيلم الأول هما وينونا رايدر (52 عاما) وكاثرين أوهارا (70 عاما).

وتؤدي الاثنتان دوريهما السابقين، إذ تجسّد وينونا رايدر شخصية ليديا المراهقة التي تتواصل مع الموتى وقد كبرت في العمل الجديد، وكاثرين أوهارا في دور والدتها. وينضم إليهما وليم دافو ومونيكا بيلوتشي، صديقة تيم بيرتون، وجينا أورتيغا نجمة مسلسل "ونسداي" (Wednesday) المعروض عبر منصة "نتفليكس".

وتراجع فيلم "ديدبول وولفرين" (Deadpool & Wolverine) إلى المركز الثاني بعدما تربّع في الصدارة طويلا، ولوحظ فارق كبير في المداخيل بين المتصدر ووصيفه.

وتمكّن هذا الفيلم الكوميدي من عالم "مارفل" للأبطال الخارقين من حصد 7.2 ملايين دولار بين الجمعة وأمس الأحد، بحسب ما أفادت "إكزبيتر ريليشنز"، مما يرفع إجمالي مداخيله في الولايات المتحدة وبقية العالم خلال 7 أسابيع إلى نحو 1.3 مليار دولار.

وتقدّمَ من المرتبة الرابعة إلى الثالثة برصيد 5.2 ملايين دولار فيلم "ريغان" (Reagan) عن سيرة الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، الذي يتولى دينيس كويد تجسيد شخصيته.

وحل رابعا بانخفاض مركزين فيلم الرعب الخيالي العلمي "فضائي: رومولوس" (Alien: Romulus)، إذ حقق هذا الجزء الجديد من سلسلة "فضائي"، وهو التاسع، إيرادات بلغت 3.9 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة بعد طرحه.

ويتناول الجزء الجديد من بطولة كايلي سبايني وديفيد جونسون قصة مجموعة من مستعمري الفضاء يواجهون كائنات مخيفة خلال استكشافهم محطة فضائية مهجورة.

وفي المركز الخامس، حل فيلم "إنها تنتهي بنا" (It Ends with Us) من إنتاج شركة سوني، وهو دراما رومانسية مبنية على رواية شهيرة للكاتبة الأميركية كولين هوفر، تؤدي دور البطولة فيها نجمة مسلسل "غوسيب غيرلز" بليك ليفلي.

وحقق الفيلم حتى الآن أكثر من 300 مليون دولار في مختلف أنحاء العالم.

