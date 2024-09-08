شهد مهرجان تورنتو السينمائي الدولي العرض الأول لفيلم "ذا كت" (The Cut) الذي يلعب فيه أورلاندو بلوم دور ملاكم متمرس ذي ماضٍ مظلم يسعى للعودة إلى الحلبة. لكن القضايا التي يتناولها العمل تتجاوز كونه مجرد قصة رياضية تقليدية، إذ يُعتبر فيلم إثارة نفسيا.

وتم إنتاج "ذا كت" بميزانية محدودة، ويركز على الصراعات الداخلية للملاكم، حيث يتناول الفيلم عمق صلابة العقل البشري وتأثيره على الجسد.

ويجسد بلوم شخصية تُدعى "بوكسر" (الملاكم) الذي يضطر إلى تقديم تضحيات مؤلمة لتحضير نفسه لفرصته الأخيرة في تحقيق الشهرة والثروة داخل الحلبة. أما خصمه الرئيسي، فهو المدرب المجنون (جون تورتورو) الذي يدفع الملاكم بلا رحمة، إذ يراه مجرد وسيلة لتحقيق مجده الشخصي. ويتناول العمل أيضاً ذكريات من طفولة الملاكم التي كانت مليئة بالإساءة.

وبالنسبة إلى بلوم، كان تقمص الشخصية تحديًا جسديًا واضحًا، إذ اضطر إلى تجويع نفسه لخسارة الوزن الكبيرة التي تطلبها الدور.

وعن فقدانه للوزن، قال بلوم يوم الجمعة الماضي "اتبعت نظاماً غذائياً مجنوناً للوصول إلى هذا الوزن. لم أتصور مدى صعوبة أن تكون ملاكماً. هناك الكثير مما يتوجب عليك فعله لدخول هذا العالم، وأنا ممتن لأنني تمكنت من القيام بذلك".

ويشارك في "ذا كت" أيضًا نجمة مسلسل "دخيلة" (Outlander) كاترينا بالف التي تؤدي دور شريكة شخصية بلوم في صالة الملاكمة.

وتدور معظم الأحداث في غرفة فندق، وهو ما شكّل تحديًا للمخرج شون إليس الذي تشمل أعماله السابقة فيلم الجريمة "مترو مانيلا" (Metro Manil) عام 2013، والحرب "أنثروبويد" (Anthropoid) عام 2019.

ويقول إليس مخاطبا الجمهور في مهرجان تورونتو "كان ذلك مرعبًا بالنسبة لي، كنت أفكر في كيفية جعل هذا الفيلم يبدو جيداً. كنت أستخدم عدسة تكبير لأتحكم فيها طوال الوقت. وبمجرد أن بدأنا التصوير، لم أرغب في التوقف حتى إتمام العمل".

من جانبه، قال تورتورو -الذي شارك مؤخراً في مسلسل "سيفيرانس" (Severance) سنة 2023- إن شخصية المدرب تذكره بتجاربه مع مخرجين طموحين ومتلاعبين، كانوا يفعلون أي شيء للحصول على ما يريدون.

وأضاف "عملت مع مخرجين مضطربين نفسياً في الثمانينيات، كانوا يملكون رغبة تملكية ويضعونك في مواقف خطيرة".

وأنهى تصريحاته بالقول "هذه نزعة إنسانية نواجهها في الحياة، وهناك نوع من الترابط الذي يحدث".