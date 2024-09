شهد صيف 2024 إصدارات غنائية لعدد من أباطرة الموسيقى العالمية، الذين اختار بعضهم طرح ألبومات كاملة مثل جينيفر لوبيز التي عادت بألبوم "هذه أنا …الآن" (This Is Me… Now)، ونجم الراب إمينم الذي أصدر ألبوم "موت سليم شادي" (The Death of Slim Shady)، إلى جانب ألبوم "حلمي المفضل" (My Favorite Dream) للمغني الأميركي جون ليجند.

كما كان هناك حضور طاغٍ للأغاني المنفردة التي طرحها بعض المغنين، من أبرزهم مايلي سايرس وكيندريك لامار، بالإضافة إلى ليدي غاغا وبرونو مارس اللذين تعاونا في ديو ناجح بعنوان "مت بابتسامة" (Die With A Smile).

ومع اقتراب انتهاء موسم صيف 2024، نستعرض فيما يلي أكثر 10 أغنيات عالمية استطاعت أن تحصد شعبية عارمة وتصل إلى المراتب الأولى في قوائم الاستماع على أشهر المنصات الموسيقية.

حضور طاغ للنجوم الشباب

على الرغم من أن صيف 2024 كان مزدحمًا بإصدارات كبار نجوم الأغنية العالمية، فإن الصدارة ذهبت إلى النجوم الشباب الذين حققت أغنياتهم المراتب الأولى عبر منصات الاستماع المختلفة؛ فقد تمكن مغني الراب الأميركي كيندريك لامار من السيطرة على الموسم من خلال أغنيته المنفردة "ليس مثلنا" (Not Like Us) -التي طرحت في مايو/أيار الماضي- من تصدر قائمة "سبوتيفاي" الخاصة بالأغنيات الصيفية الأكثر استماعًا، كما تصدرت الأغنية بعض قوائم موقع بيلبورد العالمي في الأسبوع الافتتاحي لإصدارها، وتم الاستماع إليها أكثر من 70 مليون مرة حتى الآن.

يعود هذا النجاح إلى قدرة لامار على التفوق في موسيقى الهيب هوب والراب، بالإضافة إلى كونها خامس أغنية من سلسلة هجومه على المغني الكندي دريك التي بدأها في 2013.

من جانبها، حصلت المغنية الأميركية الشابة سابرينا كاربنتر على المرتبة الثانية بأغنيتها "إسبرسو" (Espresso) – إحدى أغنيات ألبومها الأحدث "قصيرة وجميلة" (Short n’ Sweet) -، والتي حققت نجاحًا مبهرًا حيث تجاوز عدد مشاهدات الفيديو كليب الخاص بها 150 مليون مشاهدة على يوتيوب، ويُتوقع أن تكون "إسبرسو" من بين أبرز ترشيحات جوائز الغرامي المقبلة.

كما حققت كاربنتر نجاحًا آخر هذا الصيف مع أغنية "من فضلك، من فضلك، من فضلك" (Please Please Please)، التي تنافس على جوائز "إم تي في" لأفضل أغنية مصورة لصيف 2024.

أما المغنية الأميركية بيلي إيليش، فقد تمكنت من السيطرة على الموسم الصيفي من خلال أغنيات ألبومها الثالث "اضربني بقوة ونعومة" (Hit Me Hard and Soft)، حيث احتلت أغنيتها "الطيور على أشكالها تقع" (Birds of a Feather) المرتبة الثالثة.

ويأتي هذا النجاح بعد تصدر الأغنية للمرتبة الأولى على بعض قوائم "بيلبورد" لـ3 أسابيع متتالية، واحتفاظها بمراتب متقدمة فيما بعد، خاصة عقب قيام النجمة البالغة 22 عام بأدائها في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في أغسطس/آب الماضي، مما ساعد في زيادة مبيعات ألبومها بنسبة 11%.

إيقاعات وخلفيات موسيقية مختلفة

أما المرتبة الرابعة، فاحتلتها أغنية "حصلت على بعض المساعدة" (I Had Some Help)، التي تعاون فيها مغني الراب الأميركي بوست مالون مع نجم الموسيقى الريفية ميغان والين. وتصدرت الأغنية قائمة "بيلبورد هوت 100" لـ8 أسابيع متتالية، ويعود نجاحها إلى إيقاعاتها السريعة التي تناسب أجواء الصيف، بالإضافة إلى المزج المميز بين الخلفيات الموسيقية للنجمين.

من جانبه، عاد النجم الأيرلندي هوزير إلى قائمة الأغاني الأكثر استماعًا من خلال أغنيته "لطيفة جدًا" (Too Sweet)، التي احتلت المرتبة الخامسة. على الرغم من أن الأغنية طُرحت في مارس/آذار الماضي كأول أغنيات ألبومه السابع "غير مسموع" (Unheard)، فإنها تصدرت المشهد الغنائي في عدة دول حول العالم خلال الصيف.

نجوم الموجة الجديدة في الصدارة

ويبدو أن المغنين الشباب الذين يحملون راية الموجة الغنائية الجديدة منذ سنوات، نجحوا في تصدر قوائم الاستماع هذا الصيف؛ إذ تمكن المغني الصاعد شابوزي من الفوز بالمرتبة السادسة من خلال أغنيته "أغنية حانة" (A Bar Song)، التي أزاحت "هذه ليست تكساس" (This ain’t Texas) لبيونسيه من صدارة قائمة الأغاني الريفية الأكثر استماعًا. كما ساهم أساطير الدي جي ديفيد غيتا واليسو في انتشار الأغنية عالميًا من خلال نسختيْ ريمكس منها.

واحتلت المغنية الأميركية الشابة تشابيل روان المرتبة السابعة بأغنيتها "جاهزة للتحرك" (Hot to Go)، التي تنتمي لألبومها الأول "صعود وسقوط أميرة الوسط الغربي" (The Rise and Fall of a Midwest Princess). ورغم أنها طُرحت قبل عام، فإن حملة ترويجية أطلقتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي هذا الصيف ساهمت في تحقيقها نجاحًا كبيرًا، وهو أيضًا ما تسبب في نجاح أغنيتها المنفردة "حظ وفير، حبيبي" (Good Luck, Babe!).

أما المغني الشاب تومي ريتشمان، فقد حققت أغنيته "مليون دولار، حبيبي" (Million Dollar Baby) المرتبة التاسعة، بفضل شعبيتها الكبيرة على منصة تيك توك في مايو/أيار الماضي.

أخيرًا، احتلت أغنية "360" للمغنية البريطانية تشارلي إكس سي إكس المرتبة الأخيرة في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا هذا الصيف، بعد أن حققت مراتب جيدة في موقع "بيلبورد".