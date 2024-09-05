المطرب المصري محمد منير في رحلة علاجية بفرنسا

يستعد المطرب المصري محمد منير للسفر إلى فرنسا لاستكمال رحلة علاجه التي بدأها قبل أسابيع بعد إصابته بوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

ووفق مصادر لمواقع عربية، فإن منير يعاني من أمراض الكلى والكبد وتسبب العلاج المكثف في زيادة وزنه بشكل ملحوظ، كما تعرض لأزمة أخرى أفقدته توازنه بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث سقط أثناء تصوير أغنية "الذوق العالي" وهي "دويتو" يجمعه بالفنان تامر حسني.

وخضع منير وقتها لفحوصات طبية في أحد المستشفيات المصرية، واضطر للبقاء في منزله فترة قبل أن يعود لمزاولة نشاطه الفني مرة أخرى، وطلب منه الأطباء الابتعاد عن التوتر والإجهاد، كما نصح الفريق المعالج بضرورة السفر لاستكمال العلاج في الخارج.

ويستعد المطرب المصري الملقب بـ"الكينغ" للسفر إلى أحد المراكز الطبية بالعاصمة الفرنسية باريس لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية رفقة عدد من أفراد أسرته.

ويعاني محمد منير من تدهور في الحالة الصحية منذ عدة أسابيع، مما اضطره إلى تأجيل حفله في حديقة أنطونيادس بمدينة الإسكندرية التي كان من المقرر انطلاقها في الثاني والعشرين من أغسطس/آب الماضي إلا أن الشركة المنظمة للحفل أعلنت التأجيل دون تحديد موعد جديد.

سافر منير بعد ذلك إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وظهر في مقطع فيديو عبر فيسبوك برفقة طبيبه المعالج، البروفيسور نور الدين عبد الرحيم، أستاذ الأشعة التداخلية في جامعة فرانكفورت.

وأوضح منير أنه أجرى عملية جراحية، مطمئنًا جمهوره بشأن حالته الصحية، دون الإفصاح عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها.

دويتو "الذوق العالي"

انتهى قبل فترة من تسجيل أغنية "الذوق العالي" التي تجمعه بالفنان تامر حسني, وقال الملحن محمد رحيم، في تصريحات لمواقع مصرية، إنه تم الانتهاء من تصوير الأغنية وسيتم عرضها بعد اكتمال مراحل المونتاج.

وافتتح منير حفلات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة في الثاني عشر من يوليو/تموز الماضي، وقدم خلال الحفل أشهر أغنياته "يونس" و"علموني عنيكي".

وطرح في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي أغنية "يا فلسطيني" لدعم الشعب الفلسطيني بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.