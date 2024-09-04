"عائشة لا تستطيع الطيران" يفوز بجائزة في مهرجان فينيسيا.. ومنتجته تعلّق

أعلن المخرج المصري مراد مصطفى فوز فيلمه "عائشة لا تستطيع الطيران" بجائزة الدعم الرسمية "فاينال كت" من مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ 81، التي بدأت في 20 أغسطس/آب الماضي وتستمر حتى 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال مصطفى عبر حسابه على فيسبوك، "فيلمنا (عائشة لا تستطيع الطيران) يفوز بجائزة الدعم الكبرى من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته الـ 81 بالإضافة لـ4 جوائز أخرى".

من جانبها، عبرت منتجة الفيلم سوسن يوسف للجزيرة نت عن سعادتها بالفوز، خاصة أنها المرة الأولى التي يحصل خلالها فيلم مصري على هذا الدعم خلال الـ12 دورة -تمثل عمر الجائزة- موضحة أن العمل نافس 7 أفلام أخرى، منها 3 أفلام مصرية "فهى مسابقة مشاريع قيد الإنجاز، فـ (عائشة لا تستطيع الطيران) لا يزال في مرحلة التصوير".

ومع عرض 40 دقيقة من أصل ساعتين هي مدة الفيلم الأصلية، تلقى صناع الفيلم ردود فعل مشجعة وحماسية.

وعن الدعم الذي تلقاه الفيلم من مهرجان البندقية، قالت يوسف إن مبلغ الجائزة هو عبارة 5 آلاف يورو، إلى جانب دعم لوجيستي للمشروع مثل تصحيح الألوان ومكساج الصوت وهي من ضمن متطلبات تطوير الفيلم.

واعتبرت المنتجة المصرية أن الأهم هو حصول "عائشة لا تستطيع الطيران" على دعم رسمي من مهرجان البندقية، لأن الجائزة يقدمها المهرجان من خلال لجنة تحكيم خاصة، "ولم أتوقع الفوز بالجائزة، خاصة أن المنافسة قوية والفرصة غير مضمونة".

لكنها في المقابل قالت إنها لم تستبعد تتويج الفيلم "لأنه حصل على 4 جوائز من قبل".

وحول إن كانت المهرجانات الكبرى -ومن بينها البندقية- يضعون شروطا أو قيودا معينة على العمل الذي يتم منحه دعم أو جائزة للتطوير، قالت يوسف إن هذه الجوائز هي دعم صناع الأفلام الجدد ومباركة لطريقهم، دون أي تدخل أو فرض قيود.

وتحدثت منتجة "عائشة لا تستطيع الطيران" عن تعاونها الرابع والجديد مع المخرج مراد مصطفى بعد أن قدما سويا "حنة ورد"، و"خديجة"، وفيلم "عيسى" الحائز على جائزة "رايل" التي تمنح لأفضل فيلم قصير في أسبوع النقاد بمهرجان "كان" في 2023.

وقالت يوسف إن الموهبة والصدق فيما يقدمه مصطفى يعطي ثقة لجميع المنتجين، مما يكسبه الرهان، مشيرةً إلى أن التعاون بينهما فاق توقعاتها.

وكانت يوسف أشارت في تصريحات سابقة للجزيرة نت، إلى أن المخرج مصطفى يهتم بالأبطال الأفارقة، وحريص على تقديم أفكار خارج الصندوق بصدق شديد، ولديه موهبة غير مسبوقة في اختيار الممثلين.

وأوضحت أنها ومراد عاشا في منطقة عين شمس الشعبية، التي يسكنها عدد كبير من المهاجرين الأفارقة. "وبالتالي، هناك الكثير من الحكايات المختلفة التي تستحق أن تُروى، ولأننا نحاول دائما أن نقدم تجارب من واقعنا، وُلدت لدينا فكرة الفيلم".

وتدور أحداث "عائشة لا تستطيع الطيران" الذي يجسد البطولة فيه كل من بوليانا سيمون وعماد غنيم وممدوح صالح وزياد ظاظا، حول مهاجرة أفريقية في العشرينيات من عمرها تعيش في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يتناول العمل التوترات التي تواجهها في مجال عملها بالرعاية الصحية.