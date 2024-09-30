انطلاقة قوية لـ"ذي وايلد روبوت" في شباك التذاكر الأميركي بـ35 مليون دولار

حقق فيلم "ذي وايلد روبوت" (The Wild Robot) إيرادات قوية في عطلة نهاية الأسبوع، متصدرًا شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعد أن سيطر فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice) على القمة طوال 3 أسابيع.

ووفقًا لما ذكرته شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، حقق الفيلم الذي أنتجته شركة "دريم ووركز" إيرادات بلغت 35 مليون دولار في كندا والولايات المتحدة.

ويحكي الفيلم التحريكي قصة الروبوت روز الذي يجد نفسه على جزيرة مهجورة بعد إعصار، ويكوّن صداقات مع الحيوانات في الغابة من أجل البقاء. وقد أدت صوت الروبوت الممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار لوبيتا نيونغو، ويتميز العمل بمناظره الطبيعية الخلابة، مع موسيقى تتفوق على الحوار.

المخرج كريس ساندرز وصف الفيلم خلال مهرجان تورنتو السينمائي بأنه "قصة خرافية استثنائية"، مشيرًا إلى الابتكار البصري الذي يجعله عملًا فريدًا.

أما فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice) للمخرج تيم بيرتون، فتراجع إلى المركز الثاني محققًا إيرادات قدرها 16 مليون دولار، ليصل إجمالي إيراداته إلى 250 مليون دولار منذ بدء عرضه.

ويعيد الفيلم مايكل كيتون لتجسيد الشخصية الرئيسية بمشاركة ممثلين قدامى مثل وينونا رايدر وكاثرين أوهارا، إلى جانب وجوه جديدة مثل جينا أورتيغا وجاستن ثيرو ومونيكا بيلوتشي.

وفي المركز الثالث، جاء فيلم الرسوم المتحركة "المتحولون واحد" (Transformers One)، بإيرادات بلغت 9.3 ملايين دولار. الفيلم يعيد المخرج جوش كولي إلى عالم "سايبرترون"، بأحداث تدور قبل سلسلة "ترانسفورمرز" الشهيرة.

أما فيلم الحركة الهندي "ديفارا بارت 1" (Devara Part 1)، فحلّ في المرتبة الرابعة محققًا 5.6 ملايين دولار، بينما حلت النسخة الأميركية من الفيلم الدانماركي "لا تتحدث بالشر" (Speak No Evil) في المركز الخامس بعائدات بلغت 4.3 ملايين دولار.

أخيرًا، جاء فيلم "ميغالوبوليس" (Megalopolis)، من إخراج فرانسيس فورد كوبولا، في المرتبة السادسة بإيرادات بلغت 4 ملايين دولار. وعلى الرغم من ميزانيته الضخمة التي بلغت 120 مليون دولار، فإن العمل أثار انقسامًا كبيرًا بين النقاد خلال عرضه في مهرجان كان السينمائي.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى: