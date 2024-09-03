المخرج الياباني نيو سورا بالكوفية الفلسطينية في عرض "نهاية سعيدة" بفينسيا

حرص المخرج الأميركي الياباني نيو سورا على إظهار دعمه للشعب الفلسطيني خلال حضوره عرض فيلمه "نهاية سعيدة" (Happyend) المشارك في برنامج "أوريزونتي إكسترا" (Orizzonti Extra) بالدورة الـ81 لمهرجان البندقية السينمائي التي بدأت فعالياتها يوم 28 أغسطس/آب الماضي.

وارتدى المخرج الياباني نيو سورا الكوفية الفلسطينية ودبوسا على شكل علم فلسطين، ونشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابه على إنستغرام أظهرت دعمه لفلسطين، فظهر أحد الأشخاص معه وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية أيضا، في وقت أمسكت أخرى بالعلم الفلسطيني.

ولاقى موقف المخرج الذي يبلغ 33 عاما، إشادة من الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبروا موقفه بمثابة تذكير قوي بالنضال المستمر من أجل الشعب الفلسطيني.

وقال رواد منصات التواصل إن الكوفية والعلم الفلسطيني من الإضافات الجميلة التي تزين كل مناسبة، وكتب أحد المتابعين عبر حسابه "من مكان ما في هذا العالم المترامي، مخرج ياباني يدعى نيو سورا يحتفل بفيلمه في مهرجان فينيسيا".

ونشر متابع آخر على منصة "إكس" فيديو للمخرج الياباني الأصل، وكتب "المخرج الياباني نيو سورا يرتدي الكوفية الفلسطينية لإظهار الدعم لفلسطين".

https://x.com/samirkhalid21/status/1830933740589326720

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يعبّر فيها سورا عن دعمه لفلسطين، إذ يحرص على استخدام حساباته على مواقع التواصل لإظهار دعمه للشعب الفلسطيني الذي يشهد مجازر من الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تمتلئ حساباته على منصتي إكس وإنستغرام بمقاطع فيديو ومعلومات من قطاع غزة.

ويشارك نيو سورا بفيلمه "نهاية سعيدة" في مهرجان البندقية وسيُعرض فيلمه الجديد أيضًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لعام 2024 ومهرجان نيويورك السينمائي لعام 2024.

والفيلم هو دراما يابانية أميركية معقدة تكشف موضوعات الهوية والانتماء وتعقيدات الاتصال البشري، تدور أحداثه في طوكيو قبل وقوع زلزال كارثي، يقوم اثنان من الطلاب بعمل مقلب لمدير المدرسة قبل حفل التخرج مما يؤدي إلى معاقبتهم وحجزهم داخل المدرسة.