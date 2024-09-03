فن|كوريا الجنوبية

السجن لممثل كوري جنوبي بتهمة "الاستخدام غير القانوني" للمخدرات

South Korean actor Yoo Ah-in (R) arrives for his trial on alleged drug use at the Seoul Central District Court in Seoul on September 3, 2024. - A high-profile South Korean actor Yoo Ah-in was found guilty on September 3, of illegal use of the anaesthetic drug propofol and handed a one-year jail term, the Yonhap news agency reported. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)
الادعاء طلب سجن يو آه-إن أربع سنوات لكنّ محكمة منطقة سول المركزية حكمت على الممثل البالغ 37 عاما بالسجن لعام واحد (الفرنسية)
3/9/2024

حُكم على الممثل الكوري الجنوبي البارز يو آه-إن اليوم الثلاثاء بالسجن عاما واحدا لإدانته بالاستخدام غير القانوني لعقار بروبوفول المخدر، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

واتُهم يو، واسمه الحقيقي أوم هونغ سيك، باستخدام البروبوفول في 181 مناسبة بين عامي 2020 و2022. وقد تلقّى العقار في عيادات متخصصة بحجة إجراء عمليات تجميل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الادعاء طلب سجن نجم فيلم "الطريق إلى الجحيم" (Hellbound) أربع سنوات، لكنّ محكمة منطقة سول المركزية حكمت على الممثل البالغ 37 عاما بالسجن لعام واحد.

SEOUL, SOUTH KOREA - OCTOBER 28: South Korean actor Yoo Ah-In attends the photocall for the NEPA 'Airgram Thermo' unexpected gallery pop-up store open on October 28, 2022 in Seoul, South Korea. (Photo by Han Myung-Gu/WireImage)
اتُهم يو باستخدام البروبوفول في 181 مناسبة بين عامي 2020 و2022 علما بأنه تلقّى العقار بحجة إجراء عمليات تجميل (غيتي)

وأشار الحكم إلى أن الممثل "مذنب فيما يتعلق بمختلف مشترياته الرامية إلى تعاطيه الاعتيادي للمخدرات"، في حين أوضحت المحكمة أنّ يو ارتكب الجرائم "متجاهلا القوانين" وأظهر "عدم حذر تجاه المواد المخدرة".

وخلال الشهر الماضي، غُرّم الطبيب الذي وفّر البروبوفول للممثل من دون وصفة طبية مناسبة بمبلغ 40 مليون وون (30 ألف دولار).

ومع أنّ البروبوفول يُستخدم في الأساس مخدرا جراحيا، فإنه يُساء استعماله أحيانا لأغراض ترفيهية، وغالبا بمشاركة متخصصين طبيين يبدون استعدادا لتوفيره من دون حاجة طبية قانونية.

وتسببت جرعة زائدة من هذا العقار في وفاة نجم البوب مايكل جاكسون عام 2009.

ونقلت يونهاب عن يو قوله أمام المحكمة "آسف لأنني أثرت قلق كثيرين".

وسطع نجم يو بعد ظهوره للمرة الأولى عام 2003 بعدما أدى دور البطولة في مجموعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام من مختلف الأنواع، وأصبح أحد الممثلين الأكثر شهرة في البلاد.

South Korean actor Yoo Ah-in arrives for his trial on alleged drug use at the Seoul Central District Court in Seoul on September 3, 2024. - A high-profile South Korean actor Yoo Ah-in was found guilty on September 3, of illegal use of the anaesthetic drug propofol and handed a one-year jail term, the Yonhap news agency reported. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)
محاكمة الممثل الكوري الجنوبي البارز يو آه-إن هي أحدث فضيحة مرتبطة بالمخدرات في البلاد (الفرنسية)

وهذه المحاكمة هي أحدث فضيحة مرتبطة بالمخدرات في كوريا الجنوبية.

ففي حادثة مماثلة، واجه نجم البوب الكوري جي دراغن اتهامات بتعاطي المخدرات، وخضع لاستجواب في أحد مراكز الشرطة، لكنّ القضية أُسقطت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب عدم كفاية الأدلة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتحر الممثل لي سون كيون المعروف بدوره في فيلم "طفيلي" (Parasite) الحائز جوائز أوسكار، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، مما أثار موجة غضب شعبية بشأن ما اعتبره كثيرون تحقيقا مسرفا تجريه الشرطة من دون أدلة واضحة.

وفي 2012، أدين لي جاي يونغ نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات آنذاك بالاستخدام غير القانوني للبروبوفول، وغُرّم بـ70 مليون وون. كما أُدين بتلقي المخدر بشكل متكرر في عيادة متخصصة بالجراحة التجميلية في سول على مدى سنوات عدة.

المصدر : الفرنسية

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