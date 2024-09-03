السجن لممثل كوري جنوبي بتهمة "الاستخدام غير القانوني" للمخدرات

حُكم على الممثل الكوري الجنوبي البارز يو آه-إن اليوم الثلاثاء بالسجن عاما واحدا لإدانته بالاستخدام غير القانوني لعقار بروبوفول المخدر، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

واتُهم يو، واسمه الحقيقي أوم هونغ سيك، باستخدام البروبوفول في 181 مناسبة بين عامي 2020 و2022. وقد تلقّى العقار في عيادات متخصصة بحجة إجراء عمليات تجميل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الادعاء طلب سجن نجم فيلم "الطريق إلى الجحيم" (Hellbound) أربع سنوات، لكنّ محكمة منطقة سول المركزية حكمت على الممثل البالغ 37 عاما بالسجن لعام واحد.

وأشار الحكم إلى أن الممثل "مذنب فيما يتعلق بمختلف مشترياته الرامية إلى تعاطيه الاعتيادي للمخدرات"، في حين أوضحت المحكمة أنّ يو ارتكب الجرائم "متجاهلا القوانين" وأظهر "عدم حذر تجاه المواد المخدرة".

وخلال الشهر الماضي، غُرّم الطبيب الذي وفّر البروبوفول للممثل من دون وصفة طبية مناسبة بمبلغ 40 مليون وون (30 ألف دولار).

ومع أنّ البروبوفول يُستخدم في الأساس مخدرا جراحيا، فإنه يُساء استعماله أحيانا لأغراض ترفيهية، وغالبا بمشاركة متخصصين طبيين يبدون استعدادا لتوفيره من دون حاجة طبية قانونية.

وتسببت جرعة زائدة من هذا العقار في وفاة نجم البوب مايكل جاكسون عام 2009.

ونقلت يونهاب عن يو قوله أمام المحكمة "آسف لأنني أثرت قلق كثيرين".

وسطع نجم يو بعد ظهوره للمرة الأولى عام 2003 بعدما أدى دور البطولة في مجموعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام من مختلف الأنواع، وأصبح أحد الممثلين الأكثر شهرة في البلاد.

وهذه المحاكمة هي أحدث فضيحة مرتبطة بالمخدرات في كوريا الجنوبية.

ففي حادثة مماثلة، واجه نجم البوب الكوري جي دراغن اتهامات بتعاطي المخدرات، وخضع لاستجواب في أحد مراكز الشرطة، لكنّ القضية أُسقطت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب عدم كفاية الأدلة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتحر الممثل لي سون كيون المعروف بدوره في فيلم "طفيلي" (Parasite) الحائز جوائز أوسكار، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، مما أثار موجة غضب شعبية بشأن ما اعتبره كثيرون تحقيقا مسرفا تجريه الشرطة من دون أدلة واضحة.

وفي 2012، أدين لي جاي يونغ نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات آنذاك بالاستخدام غير القانوني للبروبوفول، وغُرّم بـ70 مليون وون. كما أُدين بتلقي المخدر بشكل متكرر في عيادة متخصصة بالجراحة التجميلية في سول على مدى سنوات عدة.