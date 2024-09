مسلسل "ذا بينغوين" يحقق 5.3 ملايين مشاهدة متفوقا على "خلافة" و"اللوتس الأبيض"

حقق مسلسل "ذا بينغوين" (The Penguin) مشاهدات بلغت 5.3 ملايين عبر مختلف المنصات خلال أول 4 أيام من عرضه، وفقا لما أعلنته شبكة "إتش بي أو". وشملت هذه الأرقام البث على قنوات الشبكة الأميركية بالإضافة إلى المشاهدة الرقمية عبر منصة "ماكس"، علما أن عرض المسلسل -الذي يلعب دور بطولته كولين فاريل وكريستين ميليوتي- بدأ يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحسب موقع "فاراييتي" الفني، فقد تفوقت هذه الأرقام على الموسم الأخير من مسلسل "خلافة" (Succession) الذي حقق 4.9 ملايين مشاهد عند عرضه الأول، وكذلك الموسم الثاني من "اللوتس الأبيض" (The White Lotus) الذي استقطب 4.1 ملايين مشاهد. إلا أن "ذا بينغوين" حلّ خلف الموسم الرابع من مسلسل "المحقق الحقيقي" (True Detective)، الذي حقق 5.7 ملايين مشاهدة عند عرضه الأول.

كما حطم "ذا بينغوين" الرقم القياسي لأكبر جمهور تابع مسلسلا جديدا عبر منصة "ماكس" خلال 4 أيام، منذ عرض مسلسل "ذا لاست أوف أس" (The Last of Us) يناير/كانون الثاني 2023.

ويعود كولين فاريل لتجسيد شخصية رجل العصابات أوزوالد كوب -الشهير بـ "أوز"- من فيلم "ذا باتمان" (The Batman)، وتدور أحداث المسلسل بعد وفاة كارمين فالكون، حيث يسعى "أوز" للسيطرة على عالم الجريمة في مدينة غوثام.

وحسب "فاراييتي"، فقد لاقى المسلسل استحسانا واسعا من النقاد، الذي وصفته خبيرة المجلة الفنية الأميركية أراميد تينوبو بأنه "استكشاف بارع للجريمة، ملتوٍ ومقلق وجذاب"، في حين حصل على تقييم بنسبة 94% على موقع روتن تومايتوز.

إلى جانب كولين فاريل وكريستين ميليوتي، يشارك في البطولة رينزي فيليز، وديدرا أوكونيل، وكلانسي براون، وكارمن إيجوغو، ومايكل زيغين. كما يظهر مارك سترونغ في مشاهد الفلاش باك بدور كارمين فالكون، وهو الدور الذي أداه جون تورتورو في فيلم "ذا باتمان".

يشار إلى أن المسلسل من كتابة وإنتاج لورين لوفرانك، التي تشغل أيضا دور مديرة العرض، في حين يشرف على الإنتاج التنفيذي مات ريفز، مخرج "ذا باتمان"، إلى جانب ديلان كلارك وكولين فاريل. كما أخرج كريغ زوبيل الحلقات الثلاث الأولى.