تبقى بعض الأفلام عالقة في أذهاننا طويلاً بعد مشاهدتها، فتتحدى وتترك بصمتها في تاريخ السينما. ومنذ منتصف التسعينيات، شهدت هوليود ثورة إنتاجية من خلال تقديم قصص ملهمة، ومؤثرات بصرية مذهلة، وأداءات تمثيلية خالدة.

وسواء كنت من عشاق الأبطال الخارقين، أو المهتمين بأفلام الخيال العلمي العميقة، أو من محبي الدراما الملحمية، فإن هذه الأفلام العشرة التي اخترناها لك ستأخذك في رحلة سينمائية لا تنسى. من ملحمة الأبطال الخارقين في "فارس الظلام" (The Dark Knight) إلى عبقرية الخيال العلمي في (Inception). وسنقترح عليك أعمالاً لا تفوّت كونها ساهمت في رسم معالم جديدة بعالم السينما.

1- "فارس الظلام" (The Dark Knight)

سنة العرض: 2008

2008 التقييم: 9.0/10 على موقع "آي إم دي بي" و94% على "روتن توميتوز"

9.0/10 على موقع "آي إم دي بي" و94% على "روتن توميتوز" أبرز الممثلين: كريستيان بيل، هيث ليدجر، آرون إيكهارت، مايكل كين

كريستيان بيل، هيث ليدجر، آرون إيكهارت، مايكل كين المخرج: كريستوفر نولان

تستكمل لوحة نولان الفنية مغامرات البطل الخارق باتمان في مدينة غوثام، حيث يجد بروس واين نفسه في مواجهة عدو جديد وخطير يسعى لنشر الفوضى والخراب في المدينة يُدعى "الجوكر". وفي خضم هذه الأحداث، يضطر باتمان إلى مواجهة تحديات أخلاقية كبيرة تتعلق بالعدالة والانتقام، بينما يتعاون مع المحقق جيمس غوردون (غاري أولدمان) والمدعي العام هارفي دينت (إيكهارت) لإعادة النظام إلى غوثام.

ويتميز "فارس الظلام" بالعمق النفسي للشخصيات، وخاصة الجوكر، الذي أداه الممثل الراحل ليدجر بطريقة استثنائية نالت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء. ويقدم العمل صورةً معقدةً للصراع بين الخير والشر، مما يثير تساؤلات فلسفية حول طبيعة الإنسان والعدالة. كما يُعتبر من أهم الأعمال التي أعادت تعريف أفلام الأبطال الخارقين، حيث مزج بين "الأكشن" والإثارة مع قصة ذات طابع درامي عميق.

وإضافة إلى ذلك، يتميز "فارس الظلام" بتصوير سينمائي مذهل ومشاهد حركة مبتكرة، إلى جانب موسيقى تصويرية قوية، علماً بأنه فاز جائزتي أوسكار، الأولى لأفضل ممثل مساعد لليدجر (بعد وفاته) والثانية لأفضل مونتاج صوتي.

2- "استهلال" (Inception)

سنة العرض: 2010

2010 التقييم: 8.8/10 على موقع "آي إم دي بي" و87% على "روتن توميتوز"

أبرز الممثلين: ليوناردو دي كابريو، جوزيف غوردون-ليفيت، توم هاردي، إلين بيج

ليوناردو دي كابريو، جوزيف غوردون-ليفيت، توم هاردي، إلين بيج المخرج: كريستوفر نولان

يتناول فيلم "استهلال" -الذي أخرجه نولان أيضاً – قصة اللص المحترف دوم كوب (دي كابريو) الذي يتمتع بالقدرة على اقتحام أحلام الآخرين وسرقة أسرارهم. ويكلف كوب بمهمة شديدة التعقيد، فيُطلب منه زرع فكرة في عقل شخص بدلاً من سرقتها، وهي عملية تعرف بـ"التأسيس". ويتطلب تنفيذ المهمة الغوص في طبقات متعددة من الأحلام، مما يضيف طبقات من التعقيد والتشويق. ويتناول الفيلم موضوعات مثل طبيعة الأحلام والعقل البشري، مما يجعله فريدًا في معالجة الأفكار الفلسفية داخل إطار سينمائي.

ويعد هذا العمل واحداً من أفضل الأفلام في العقود الأخيرة، بسبب إبداع نولان في استغلال المؤثرات البصرية والصوتية المتاحة للتنقل بين الأحلام والواقع لدرجة أن المشاهد يتساءل باستمرار عن الحدود بينهما.

وبجانب ذلك، فإن الموسيقى التصويرية المميزة التي أبدعها هانز زيمر لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز التوتر والإثارة طوال الفيلم الذي مزج بين الفكرة الفلسفية العميقة والأداء الرائع من الممثلين، فكان "استهلال" أحد أعظم أفلام الخيال العلمي التي تم إنتاجها في القرن الـ21.

وقد فاز الفيلم بـ4 جوائز أوسكار وأفضل تصوير سينمائي وأفضل مؤثرات بصرية، بالإضافة إلى جائزتي أفضل مونتاج صوتي وأفضل خلط أصوات.

3- "سيد الخواتم: عودة الملك" (The Lord of the Rings :The Return of the King)

سنة العرض: 2003

2003 التقييم: 9/10 على موقع "آي إم دي بي" و93% على "روتن توميتوز"

9/10 على موقع "آي إم دي بي" و93% على "روتن توميتوز" أبرز الممثلين: إيليجا وود، فيجو مورتنسن، إيان ماكيلين، أورلاندو بلوم

المخرج: بيتر جاكسون

ويتتبع "عودة الملك" -الجزء الأخير من ثلاثية "سيد الخواتم"- رحلة فرودو باغينز وصديقه سام لاستكمال مهمتهما في تدمير الخاتم بجبل الموت. وبينما يوشك باغينز على تحقيق هدفه من الرحلة، يستعد أصدقاؤه -مثل أراغورن وغاندالف- لخوض معركة حاسمة ضد قوى الشر التي تهدد الأراضي الوسطى. ويتخلل الفيلم مجموعة من المعارك الملحمية ويقدم صورة ملحمية للصراع بين الخير والشر، مع التركيز على شجاعة الشخصيات وتضحياتهم.

ويتميز العمل بقدرته على المزج بين اللحظات الشخصية العاطفية والمشاهد الملحمية الكبرى، فيقدم معارك ضخمة، مثل معركة "ميناس تيريث". مع الحفاظ على تفاصيل العلاقات الإنسانية بين الشخصيات، ويتطرق لقضايا أعمق مثل الصداقة والوفاء والشجاعة.

وإلى جانب القصة الرائعة، يتميز "سيد الخواتم: عودة الملك" في جانبي الإنتاج والإخراج أيضاً. فالتصوير السينمائي والمؤثرات البصرية كانا مذهلين، لدرجة سمحت للمشاهد أن يعيش تجربة الحياة في الأراضي الوسطى. كما أضافت الموسيقى التصويرية لمسة مؤثرة لكل مشهد.

وبهذه العناصر مجتمعة، فاز الفيلم بـ11 جائزة أوسكار سنة 2004 عن فئات أفضل فيلم وأفضل تأثيرات بصرية وأفضل صوت وأفضل أغنية أصلية وأفضل تصميم إنتاج وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل مكياج وتصفيف شعر، وأفضل مخرج التي منحت لبيتر جاكسون، وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل مونتاج وأفضل تصميم.

4- "المصفوفة" (The Matrix)

سنة العرض: 1999

التقييم: 8.7/10 على موقع "آي إم دي بي" و87% على "روتن توميتوز"

أبرز الممثلين: كيانو ريفز، لورنس فيشبورن، كاري آن موس

كيانو ريفز، لورنس فيشبورن، كاري آن موس المخرج: لانا وليلي واتشوسكي

ويحكي فيلم "المصفوفة" قصة توماس أندرسون (ريفز) وهو مبرمج حواسيب يعيش حياة مزدوجة كقرصان يُدعى "نيو" والذي يكتشف أن العالم الذي يعيش فيه مجرد محاكاة رقمية تُديرها آلات متمردة تُبقي البشر أسرى بينما تستخدم طاقاتهم لتغذيتها. وينضم "نيو" إلى مجموعة من الثوار بقيادة مورفيوس (فيشبورن) وترينيتي (آن موس) حيث يبدؤون رحلة لتحرير البشرية وكشف حقيقة الواقع الذي يعيشون فيه.

وهذا ما يجعل "المصفوفة" فيلمًا فريدًا بفكرته المبتكرة التي تدمج بين الخيال العلمي والفلسفة، حيث يطرح تساؤلات عميقة حول الواقع والإرادة الحرة. والفكرة التي تتمحور حول "الواقع المزيف" تم تقديمها بطريقة غير مسبوقة، مع حبكة مليئة بالتشويق والتقلبات غير المتوقعة. كما يتميز الفيلم بكونه يقدم تجربة فكرية مدهشة إلى جانب كونه فيلم أكشن متكاملا.

وإلى جانب القصة المثيرة، يعتبر "المصفوفة" تحفة بصرية أثرت بشكل كبير في صناعة السينما. فالمشاهد القتالية الفريدة، مثل تقنية "الوقت البطيء" أو ما يعرف بـ"بوليت تايم"، كانت ابتكارًا ثوريًا في عالم السينما. والتصوير السينمائي المتقن، المؤثرات الخاصة المذهلة، والموسيقى التصويرية القوية ساهمت جميعها في جعل هذا العمل واحدًا من أعظم أفلام الخيال العلمي في التاريخ.

وفاز "المصفوفة" بالعديد من الجوائز، أبرزها 4 جوائز أوسكار عام 2000، شملت أفضل مونتاج وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل مونتاج صوتي وأفضل صوت.

5- "غلاديايتر" (Gladiator)

سنة العرض: 2000

2000 التقييم: 8.5/10 على موقع "آي إم دي بي" و77% على "روتن توميتوز"

8.5/10 على موقع "آي إم دي بي" و77% على "روتن توميتوز" أبرز الممثلين: راسل كرو، خواكين فينيكس، كوني نيلسن

راسل كرو، خواكين فينيكس، كوني نيلسن المخرج: ريدلي سكوت

ويحكي "غلاديايتر" قصة ماكسيموس (كرو) وهو قائد روماني ناجح يتعرض للخيانة من قِبل الإمبراطور الجديد كومودوس (فينيكس) مما يؤدي إلى فقدانه عائلته ومكانته.

ويُجبر ماكسيموس على أن يصبح مصارعًا في الساحة الرومانية، حيث يسعى للبقاء والانتقام ممن خانوه. ويجسد الفيلم رحلة بطولية من العبودية إلى المجد، حيث يستعرض قوة الإرادة والشجاعة في مواجهة الفساد والظلم.

وما يميز "غلاديايتر" هو دمجه بين القصة الشخصية العاطفية وما تحمله من رغبة في الانتقام، وبين المشاهد الملحمية الكبرى، ويتميز بتصوير مشاهد المعارك في الساحة بطريقة مدهشة، حيث يشعر المشاهد بحدة القتال وقوة الأداء. وبفضل الشخصيات المعقدة والتطور الدرامي المثير، يقدم الفيلم تجربة مشوقة وعميقة تجعل الجمهور متشوقًا لمعرفة مصير البطل.

وقد فاز الفيلم بـ5 جوائز أوسكار، من بينها جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل ممثل لكرو عن دوره البطولي كـ"ماكسيموس". كما حصل على جوائز أوسكار لأفضل تصميم أزياء وأفضل صوت وأفضل مؤثرات بصرية، بالإضافة جائزة "غولدن غلوب" لأفضل فيلم درامي وأفضل موسيقى تصويرية لهانز زيمر، مما جعله واحدًا من أبرز الأفلام التاريخية التي تم تكريمها على نطاق واسع بمجال السينما.

6- "بين النجوم" (Interstellar)

سنة العرض: 2014

2014 التقييم: 8.6/10 على موقع "آي إم دي بي" و72% على "روتن توميتوز"

8.6/10 على موقع "آي إم دي بي" و72% على "روتن توميتوز" أبرز الممثلين: ماثيو ماكونهي، آن هاثاواي، جيسيكا تشاستين

ماثيو ماكونهي، آن هاثاواي، جيسيكا تشاستين المخرج: كريستوفر نولان

يدور الفيلم في المستقبل القريب، حيث الأرض تواجه أزمة بيئية تجعل الحياة على الكوكب غير ممكنة. ويتبع قصة كوبر (ماكونهي) وهو طيار سابق يضطر إلى قيادة فريق من رواد الفضاء في مهمة تهدف إلى البحث عن كوكب صالح للحياة خارج مجرتنا. ويستخدم العلماء تقنية الثقب الدودي للسفر إلى عوالم جديدة، وتدور القصة حول التضحية، البقاء، الأسئلة العميقة عن مكانة البشرية في الكون. ويتميز الفيلم بتناول موضوعات فلسفية حول الزمن، الحب، العلم.

وما يجعل "بين النجوم" فيلمًا فريدًا هو مزجه بين العلم والدراما الإنسانية. ويعكس دقة علمية نادرة في أفلام الخيال العلمي، حيث استند نولان إلى نظريات واقعية عن الثقوب السوداء والسفر عبر الزمن. ومشاهد الفضاء والمؤثرات البصرية المذهلة تجعل الفيلم تجربة بصرية لا تُنسى، في حين تكوّن الأحداث روابط قوية بين الشخصيات لتقديم قصة مؤثرة عن الأبوة والعلاقات الإنسانية.

وقد فاز "بين النجوم" بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية بسبب تصويره المدهش للفضاء والظواهر الكونية مثل الثقب الأسود. كما ترشح لـ4 جوائز أوسكار أخرى، بما في ذلك أفضل موسيقى تصويرية للمبدع هانز زيمر الذي قدم موسيقى قوية وعاطفية ساعدت على تعزيز الدراما في الفيلم.

7- "الشبكة الاجتماعية" (The Social Network)

سنة العرض: 2010

2010 التقييم: 7.8/10 على موقع "آي إم دي بي" و96% على "روتن توميتوز"

7.8/10 على موقع "آي إم دي بي" و96% على "روتن توميتوز" أبرز الممثلين: جيسي آيزنبرغ، أندرو غارفيلد، جاستن تمبرليك

جيسي آيزنبرغ، أندرو غارفيلد، جاستن تمبرليك المخرج: ديفيد فينشر

ويروي قصة تأسيس موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" من خلال شخصية مارك زوكربيرغ (آيزنبرغ) ويتناول الصعوبات القانونية والعلاقات الشخصية التي نشأت خلال رحلة إنشاء الموقع، حيث يتم تسليط الضوء على النزاعات بين زوكربيرغ وزملائه السابقين، بما في ذلك الشريك المؤسس إدواردو سافرين (غارفيلد) والتوأمين وينكلفوس. وتتعمق القصة في كيفية تحوّل فكرة بسيطة إلى واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وما يجعل "الشبكة الاجتماعية" فيلمًا مميزًا هو قدرته على تقديم سرد مشوق لقصة تأسيس شركة تقنية بطريقة تحمل في طياتها أبعادًا درامية وعاطفية، كما يعكس عبقرية زوكربيرغ، ولكن في الوقت نفسه يصور الجانب المظلم من الطموح والنجاح. ويتميز العمل بحوار ذكي وسريع يبرز التوترات بين الشخصيات، إلى جانب تعمقه في مواضيع مثل الخيانة، الولاء، قوة الصداقات في عالم الأعمال.

وبالإضافة إلى الحوارات الذكية، يبرز الفيلم بتصويره الرائع والإخراج المتميز الذي يعكس الطبيعة الباردة والمعقدة للشخصيات. أما الموسيقى التصويرية لترنت ريزنور وأتيكوس روس، فتساهم بدورها في تعزيز الأجواء المشحونة وتضيف بعدًا آخر للتوتر النفسي الذي يسود القصة. وبتفاصيله الدقيقة وطاقمه التمثيلي الرائع، يقدم الفيلم دراسة عميقة حول النجاح والشهرة بالعصر الرقمي.

وقد حصد "الشبكة الاجتماعية" 3 جوائز أوسكار، بما في ذلك أفضل سيناريو مقتبس (آرون سوركين) وأفضل موسيقى تصويرية (ترنت ريزنور وأتيكوس روس) وأفضل مونتاج. كما فاز بـ4 جوائز غولدن غلوب، بما في ذلك أفضل فيلم درامي، وأفضل مخرج لديفيد فينشر. هذا إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى التي أشادت بأداء آيزنبرغ وحوارات الفيلم الذكية والمشحونة بالتوتر.

8- "العائد" (The Revenant)

سنة العرض: 2015

2015 التقييم: 8.0/10 على موقع "آي إم دي بي" و78% على "روتن توميتوز"

8.0/10 على موقع "آي إم دي بي" و78% على "روتن توميتوز" أبرز الممثلين: ليوناردو دي كابريو، توم هاردي، دومهنال جليسون

ليوناردو دي كابريو، توم هاردي، دومهنال جليسون المخرج: أليخاندرو غونزاليس إيناريتو

ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية لهيو غلاس (دي كابريو) وهو صياد يتعرض لهجوم عنيف من دب خلال رحلة صيد في البرية القاسية بأميركا الشمالية في القرن الـ19. ويتركه رفاقه خلفهم ظنًا أنه لن ينجو، إلا أن غلاس يتمكن من البقاء على قيد الحياة ويبدأ رحلة انتقام ملحمية عبر البراري الباردة والوعرة، حيث يواجه قسوة الطبيعة ووحشية البشر.

ويتميز العمل بتصويره الواقعي للعزيمة البشرية والصراع من أجل البقاء في أقسى الظروف، ويعتمد بشكل كبير على المشاهد البصرية التي تأخذنا في رحلة معزولة عبر الطبيعة البكر. وإلى جانب ذلك، يُظهر قدرة الإنسان على التحمل والمثابرة من خلال أدائه القوي، خصوصًا مع تقديم دي كابريو لأحد أفضل أدواره، حيث يعتمد على لغة الجسد والتعبير لتمثيل الصراع الداخلي والخارجي.

ويتسم "العائد" بإخراج مذهل من إيناريتو، وتصوير سينمائي خارق الجمال من إيمانويل لوبيزكي، حيث تم تصوير معظم المشاهد في الضوء الطبيعي، مما أعطى الفيلم طابعًا واقعيًا بشكل غير معتاد. كما أن الموسيقى التصويرية العميقة والمشاهد الشديدة التأثير تجعل الفيلم واحدًا من أفضل التجارب السينمائية التي تنقل معاناة الإنسان وتحدياته في وجه قسوة الطبيعة.

وقد فاز "العائد" بـ3 جوائز أوسكار، أبرزها جائزة أفضل مخرج لإيناريتو، وأفضل تصوير سينمائي لإيمانويل لوبيزكي، وأخيرًا جائزة أفضل ممثل رئيسي لدي كابريو الذي نال الأوسكار لأول مرة عن هذا الدور.

وبالإضافة إلى جوائز الأوسكار، فاز الفيلم بجوائز "غولدن غلوب" بما في ذلك أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج.

9- "ماد ماكس: فيوري رود" (Mad Max: Fury Road)

سنة العرض: 2015

2015 التقييم: 8.1/10 على موقع "آي إم دي بي" و97% على "روتن توميتوز"

8.1/10 على موقع "آي إم دي بي" و97% على "روتن توميتوز" أبرز الممثلين: توم هاردي، تشارليز ثيرون، نيكولاس هولت

توم هاردي، تشارليز ثيرون، نيكولاس هولت المخرج: جورج ميلر

يعيد الفيلم تقديم عالم ما بعد الكارثة حيث يعيش البشر في صحراء قاحلة تسيطر عليها العصابات المستبدة، فيتتبع قصة ماكس روكاتانسكي (هاردي) وهو شخص يبحث عن البقاء في هذا العالم الفوضوي، حيث يلتقي إمبراطورة فيوريوسا (ثيرون) التي تخطط للهرب مع مجموعة من النساء المستعبدات بعيدًا عن الطاغية إيمورتان جو. ويبدآن رحلة هروب مليئة بالمطاردات عبر الصحراء، حيث يواجهان مخاطر متعددة وقوى معادية تسعى لاستعادتهن.

ويتميز الفيلم بأسلوبه الفريد في سرد القصة من خلال الحركة المستمرة والإثارة المتواصلة، ويعتمد بشكل كبير على مشاهد المطاردات المدهشة والمؤثرات البصرية التي تجعله تجربة سينمائية مشوقة. وبالإضافة إلى ذلك، يركز العمل على شخصيات قوية ومعقدة، خاصة فيوريوسا التي تجسد القوة والصمود في عالم لا يرحم، كما يعد أحد أكثر أفلام الحركة ابتكارًا بفضل تصويره الجريء واستخدامه للمؤثرات العملية بدلًا من الاعتماد الكامل على التقنيات الرقمية.

وإلى جانب مشاهد الحركة المتقنة، يتميز "ماد ماكس: فيوري رود" بتصوير سينمائي مذهل وأسلوب فني غير تقليدي. وتضفي الألوان الجريئة واللقطات الواسعة لصحراء ما بعد الكارثة طابعًا بصريًا مميزًا. والموسيقى الصاخبة والإيقاع السريع للفيلم يعزز شعور التوتر والاندفاع، مما يجعل المشاهد في حالة من الترقب المستمر. وهذه العناصر تجعل الفيلم واحدًا من أكثر أفلام "الأكشن" إبداعًا في العقود الأخيرة.

وقد فاز الفيلم بـ6 جوائز أوسكار، بما في ذلك جوائز أفضل تصميم إنتاج وأفضل تصميم أزياء وأفضل مونتاج وأفضل مونتاج صوتي وأفضل مكساج صوتي وأفضل مكياج وتصفيف شعر. كما حصل على العديد من الجوائز الأخرى في مختلف المهرجانات السينمائية، مما يجعله واحدًا من أكثر الأفلام تكريمًا عام 2015.

10- "فندق بودابست الكبير" (The Grand Budapest Hotel)

سنة العرض: 2014

2014 التقييم: 8.1/10 على موقع "آي إم دي بي" و91% على "روتن توميتوز"

8.1/10 على موقع "آي إم دي بي" و91% على "روتن توميتوز" أبرز الممثلين: رالف فاينس، توني ريفولوري، أدريان برودي، تيلدا سوينتون.

رالف فاينس، توني ريفولوري، أدريان برودي، تيلدا سوينتون. المخرج: ويس أندرسون

وتجري الأحداث في الفندق الشهير الذي يحمل ذات الاسم خلال فترة ما بين الحربين العالميتين، حيث يتتبع الفيلم مغامرات غوستاف إتش (فاينس) المدير المخلص والمحبوب للفندق. ويبدأ إتش مغامرة عندما يتم اتهامه ظلماً بقتل سيدة ثرية كان يقدم لها الرعاية، رفقة مساعده الشاب زيرو لإثبات براءته، لتمتزج الكوميديا والدراما وسط مؤامرات معقدة وسرقات ومطاردات غريبة تدور بين شخصيات متنوعة.

ويتميز الفيلم بأسلوب أندرسون الفريد في الإخراج، والذي يعتمد على توازن مثالي بين السرد البصري المذهل والألوان الزاهية واستخدام التناظرات الدقيقة. كما يمتاز بسيناريو سريع وذكي، مليء بالحوار الممتع والشخصيات التي تبقى في الذاكرة. وإضافة إلى ذلك، يعتمد على لمسات كوميدية ناعمة مع لحظات درامية عميقة، مما يجعله تجربة سينمائية فريدة تتنقل بين أزمنة متعددة بأسلوب حكايات من الماضي.

ويضيف التصوير الفني للعمل، واستخدامه للتصميمات المعمارية الساحرة والديكورات الفخمة لمسة بصرية راقية، إلى جانب الأداء الرائع من طاقم التمثيل الذي يضم نخبة من النجوم. وهذا المزج بين الكوميديا السوداء والتصوير المميز يجعل "فندق بودابست الكبير" أحد أكثر الأفلام تميزًا في الأسلوب الفني والإبداعي خلال العقد الأخير.

وقد فاز "فندق بودابست الكبير" بـ4 جوائز أوسكار، بما في ذلك جوائز أفضل تصميم إنتاج وأفضل تصميم أزياء وأفضل مكياج وأفضل موسيقى تصويرية أصلية من تأليف ألكسندر ديسبلات.

كما فاز بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم كوميدي أو موسيقي، ليصبح واحدًا من أكثر الأفلام تكريمًا عام 2014، وذلك بفضل أسلوبه الفني المبتكر وإخراجه المتقن.