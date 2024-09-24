فنانون عرب يعلنون تضامنهم مع لبنان

تفاعل عديد من الفنانين والمشاهير مع التطورات المؤسفة التي يشهدها لبنان الأيام الأخيرة، جراء الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وصباح اليوم الثلاثاء، عبّرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن حزنها الشديد لما يحدث في لبنان عبر حسابها على منصة إكس، حيث قالت: "قلبي حزين على البلد الذي علمني الفرح والصمود"، وأضافت أن لبنان يعاني، وأنه من أجمل بلدان العالم، ختمت بدعائها "ربنا معاكم ويساعدكم".

https://x.com/Sherinthesinger/status/1838476590549766396

وكتب الفنان تامر حسني، عبر حسابه على منصة إنستغرام ومن خلال خاصية القصص المصورة، "اللهم احفظ لبنان".

وعبر إنستغرام، عبرت الممثلة التونسية هند صبري عن حزنها حيال ما يحدث ونشرت صورة العلم اللبناني وعلقت عليه: "يا حافظ، نستودعك أهلنا في لبنان وفي غزة، بلغ الظلم جلله يا الله".

وتحت وسم "لبنان تحت القصف"، دعا المطرب التونسي صابر الرباعي للشعب اللبناني، وقال عبر حسابه على منصة إنستغرام: "بردا وسلاما على أهلنا في لبنان، اللهم احفظ لبنان وأهله من كل سوء قلوبنا معكم".

كما نشرت الممثلة المصرية منى زكي علم لبنان على حسابها على منصة إنستغرام، وكتبت تدوينة جاء فيها "اللهم احفظ أهلنا وإخواننا وأصحابنا.. في لبنان.. قلوبنا معكم".

ومن خلال خاصية القصص المصورة عبر إنستغرام، نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك صورة للتفجيرات الأخيرة في لبنان وعلقت عليها: "بردا وسلاما على لبنان". وهي الصورة والتعليق نفسه الذي نشرته الفنانة العراقية رحمة رياض عبر حسابها على إنستغرام أيضا.

كما تفاعل مع الأحداث مشاهير لبنان، إذ وصف المطرب اللبناني راغب علامة -عبر حسابه على منصة إكس- "إسرائيل بالإرهابية المتعطشة للدماء، وخصوصا دماء الأطفال والمدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب"، وكتب: "لم تشبع من دماء الأبرياء في غزة والآن تمارس إجرامها على أبرياء لبنان بذريعة الحرب، اللهم نستودعك لبناننا الحبيب وأهلنا في كل مناطق لبنان، وارفع عنا هذا الإجرام وهذه الغيمة السوداء، يا رب العالمين".

https://x.com/raghebalama/status/1838193120686617082?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

واعتبرت نانسي عجرم أن ما يحدث في لبنان جنون، مع دعائها بحفظ "كل شبر من أرضنا من الجنوب للشمال".

https://x.com/NancyAjram/status/1838131626758336985?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

وقبل الأحداث بأيام قليلة، كتبت المطربة اللبنانية: "الحزن بقلبنا كبير، والوجع عم يزيد، بس صلاة واحدة عند الكل: يا رب ترحم الشهدا وتشفي الجرحى وتصون وطنّا".

الحزن بقلبنا كبير والوجع عم يزيد بس صلاة وحدة عند الكل: يا رب ترحم الشهدا وتشفي الجرحى وتصون وطنّا #لبنان ضد الأعداء. 🙏🏻🇱🇧 — Nancy Ajram (@NancyAjram) September 18, 2024

وتحت وسم "لبنان لا يريد الحرب" كتبت إليسا: "لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيدا عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد، ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟".

لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيداً عن الحروب و القتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد، ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟ نجدد النداء: #لبنان_لا_يريد_الحرب pic.twitter.com/MNtvg1Vtyg — Elissa (@elissakh) September 23, 2024

ونشرت نوال الزغبي مقطع فيديو وهي تغني "بحبك يا لبنان يا وطني شو بحبك"، وهى أغنية المطربة اللبنانية فيروز.

بحبك يا #لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بحبك … pic.twitter.com/FGaP4yhHUa — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 24, 2024

وكانت قبلها بساعات علقت على ما يحدث، عبر حسابها على منصة إكس، وقالت: "رحمتك يا رب، الله يحمي بلدنا ويرحم الشهداء والضحايا الأبرياء".