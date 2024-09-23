فنانون يعزون بوفاة ابن إسماعيل الليثي إثر سقوطه من الطابق العاشر

شيّع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي ابنه رضا، بعد وفاته إثر سقوطه من الطابق العاشر. وأكدت التحقيقات الأولية أن الحادث ناتج عن فقدان الطفل توازنه في أثناء اللعب، ولا توجد شبهة جنائية.

وأُقيمت الجنازة مساء أمس الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024 بحضور عدد من الشخصيات الفنية، في حين قدم عديد من الفنانين تعازيهم لعائلة الليثي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الليثي أعلن الخبر عبر حسابه على فيسبوك، معبرا عن حزنه العميق.

أما في الجنازة، فنقلت صحف محلية مصرية عن الليثي قوله: "ضاضا (رضا) كان صاحبي وابني وكل شيء في الدنيا… كان معي حتى الساعة 7 صباحا وعرفت خبر وفاته الساعة 2 ظهرا"، مشيرا إلى أن ابنه كان يغني معه يوم الحادث، وشعر بأن صوته كان مميزا و"كأنه كان يودعنا".

وتوالت التعازي من النجوم والمشاهير، إذ نشر نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل رسالة مواساة، إلى جانب كلٍ من المطربين الشعبيين حسن شاكوش وحمو بيكا، والممثلة مي كساب.

وعُرف الطفل رضا، الذي كان يلقب "ضاضا"، بظهوره مع والده في عديد من مقاطع الفيديو على "تيك توك"، وشارك في الغناء بالحفلات والمناسبات العائلية.