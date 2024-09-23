حريق ضخم يلتهم ديكور فيلم للممثلة المصرية إلهام شاهين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة في مصر من السيطرة على حريق ضخم شب في مبنى خشبي مكون من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد 3 ساعات متواصلة من جهود الإطفاء، دون تسجيل أي إصابات.

واندلعت النيران في مخزن يحتوي على ديكورات وأخشاب موقع تصوير سينمائي، حيث امتد الحريق ليصل إلى مبنى خشبي مكون من طابقين داخل المدينة الإعلامية.

وتجري حاليًا تحقيقات موسعة من قبل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، الذين يستمعون لأقوال شهود العيان والعاملين بالموقع للتوصل إلى تفاصيل وملابسات الحادث.

ووفق شهود العيان، فإن الحريق التهم الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الذي كان مخصصًا لتصوير فيلم "الحب كله" للممثلة إلهام شاهين التي صرحت لمواقع محلية أنها بخير، موضحة أن التصوير كان مقررًا أن يبدأ غدًا الثلاثاء، بينما كانت بروفات اليوم هي الأخيرة قبل انطلاق عملية التصوير الفعلي.

ردود الفعل

صرح المنتج شريف مندور عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من إعداد ديكور فيلمنا الجديد "الحب كله" إخراج خالد الحجر، نشب حريق ضخم في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي. الحمد لله على كل حال.

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، تحركت قوات الإطفاء إلى الموقع، حيث اتضح أن الحريق نشب في مبنى خشبي من طابقين. واستعان رجال الحماية المدنية بخزانات مياه ضخمة للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة.

وقد أفادت التحقيقات الأولية للنيابة بأن سبب الحريق يعود إلى وجود أخشاب ومواد سريعة الاشتعال في موقع التصوير، مما ساهم في انتشار النيران بسرعة في أنحاء الموقع.

وقد انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق لمعاينة الأضرار وتحديد الأسباب النهائية لاندلاع النيران.