"بيتلجوس بيتلجوس" يحافظ على صدارة شباك التذاكر و"المتحولون" يقترب من القمة

حافظ فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice) -وهو فيلم كوميديا سوداء تدور قصته حول روح شريرة تُستدعى عندما يُنادى باسمها 3 مرات- على تصدره لشباك التذاكر في صالات السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي.

وأشار مراقبون إلى أن الجزء الثاني من فيلم المخرج تيم بيرتون، الذي صدر الجزء الأول منه عام 1988، حقق إيرادات بلغت 26 مليون دولار في الفترة من الجمعة إلى الأحد.

يعود مايكل كيتون مجددًا لتجسيد الشخصية الرئيسة التي سُمي الفيلم باسمها، ويشاركه في البطولة ممثلون شاركوا في الجزء الأول، مثل وينونا رايدر وكاثرين أوهارا، إلى جانب مجموعة من الممثلين الجدد مثل جينا أورتيغا، وجاستن ثيرو، ومونيكا بيلوتشي، وويليم دافو.

وفي المركز الثاني، جاء فيلم الرسوم المتحركة "المتحولون: الجزء الأول" (Transformers One)، أحدث إصدارات السلسلة المستندة إلى اللعبة الشهيرة من الثمانينيات، محققًا إيرادات بلغت 25 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه.

يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة حول أصول شخصياته، حيث يؤدي النجوم كريس هيمسورث، وبريان تايري هنري، وسكارليت جوهانسون الأدوار الصوتية الرئيسة.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم الرعب النفسي "لا تتحدث بالشر" (Speak No Evil) من إنتاج "بلومهاوس" (Blumhouse) و"يونيفرسال بيكتشرز" (Universal Pictures)، محققًا 5.9 ملايين دولار.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم الإثارة والرعب "لا تدعهم يذهبون" (Never Let Go)، الذي حقق 4.5 ملايين دولار. وتؤدي فيه هالي بيري دور أم تحاول حماية ابنيها أثناء حصارهم في منزل في الغابة من قوى شريرة تتربص بهم في الخارج.

وفي المركز الخامس، بتراجع مركزين عن الأسبوع السابق، جاء فيلم الأبطال الخارقين "ديدبول وولفرين" (Deadpool and Wolverine)، بإيرادات بلغت 3.9 ملايين دولار.

وفي ما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى: