عودة مفاجئة لـ"الأعاصير" و"ديدبول وولفرين" يحافظ على صدارة شباك التذاكر

حافظ فيلم "ديدبول وولفرين" (Deadpool & Wolverine) على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية هذا الأسبوع بعدما حقق إيرادات تناهز 15.2 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع السادسة منذ بدء عروضه، وفقما أفادت أمس الأحد الأرقام الأولية لشركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وبات هذا العمل الكوميدي من عالم "مارفل" للأبطال الخارقين، الذي يؤدي بطولته النجمان رايان رينولدز (في دور ديدبول) وهيو جاكمان (في شخصية وولفرين)، قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة 1.3 مليار دولار من الإيرادات على مستوى العالم.

ولاحظت "إكزبيتر ريليشنز" أن الفيلم أصبح العمل السادس عشر في تاريخ السينما تتجاوز إيراداته 600 مليون دولار في أميركا الشمالية، من بينها 11 أنتجتها أستوديوهات "والت ديزني"، كما هي حال "ديدبول وولفرين".

وبقي المركز الثاني من نصيب فيلم الرعب الخيالي العلمي "فضائي: رومولوس" (Alien: Romulus)، إذ حقق هذا الجزء التاسع من سلسلة "فضائي" إيرادات بلغت 9.3 ملايين دولار، في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة بعد طرحه، بعدما كان قد تمكن عند انطلاق عروضه من انتزاع الصدارة لوقت قصير من "ديدبول وولفرين".

ويتناول الجزء الجديد قصة مجموعة من مستعمري الفضاء يواجهون خلال استكشافهم محطة فضائية مهجورة كائنا فضائيا آكل وجوه.

وفي المركز الثالث بإيرادات بلغت 7.4 ملايين دولار، حلّ فيلم "إنها تنتهي بنا" (It Ends with Us) من إنتاج شركة سوني، وهو دراما رومانسية مبنية على رواية شهيرة للكاتبة الأميركية كولين هوفر، تؤدي دور البطولة فيها نجمة مسلسل "فتاة النميمة" (Gossip Girl) بليك ليفلي.

وحلّ رابعا فيلم "ريغان" (Reagan) عن سيرة الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، وبلغت مداخيله أيضا 7.4 ملايين دولار، وهي حصيلة وصفها المحلل ديفيد أ.غروس بأنها "جيدة بالنسبة إلى سيرة سياسية"، رغم كون الفيلم قوبل بتحفظات نقدية.

ويأتي طرح الفيلم الذي يؤيد الرئيس المحافظ، قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويجسّد دينيس كويد شخصية رونالد ريغان، الذي يروي الفيلم قصته منذ طفولته حتى سنوات ولايته في البيت الأبيض.

وكانت لافتةً عودة فيلم التشويق "الأعاصير" (Twisters) إلى الأعمال الخمسة التي تحتل مقدمة الترتيب، بفضل تحقيقه 7.2 ملايين دولار بعدما تراجع الأسبوع الفائت إلى المركز السادس.

ويقدّم هذا العمل بصيغة جديدة فيلما من العام 1996 عن أعاصير أوكلاهوما المدمّرة، وتؤدي فيه ديزي إدغار جونز دور عالمة أرصاد جوية تضطر إلى التعاون مع مطارد عواصف مِقدام يجسده غلين باول.

ولوحظ أن الإيرادات كانت ضعيفة في بداية موسم العروض الصيفية في دور السينما الأميركية الشمالية بسبب موجة كوفيد-19 وتداعيات إضرابات العام الماضي في هوليود، لكن النتائج الجيدة لأفلام "ديدبول وولفرين" و"فضائي: رومولوس" و"قلبا وقالبا 2″ و"الأعاصير" ساهمت في تغيير المنحى.

ويُتوقع كذلك أن يعطي "بيتلجوس بيتلجوس"، وهو تتمة فيلم "بيتلجوس" لتيم بيرتون، دفعا قويا لشباك التذاكر عند طرحه المرتقب في نهاية الأسبوع المقبل.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى: