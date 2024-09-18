بعد نجاح فيلم "ماريو".. لعبة "ذي سيمز" في طريقها إلى السينما

أعلنت شركة "إلكترونيك آرتس" أمس الثلاثاء عن تحضير فيلم مستوحى من لعبة الفيديو "ذي سيمز" (The Sims)، على أمل أن يحقق نجاحا مشابها للفيلم المستند إلى لعبة "ماريو" (Mario).

وتم الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر للمستثمرين، بعد شهور من الشائعات. وستتعاون الشركة مع "أمازون إم جي إم ستوديوز" لإنتاج الفيلم السينمائي المستوحى من عالم "ذي سيمز".

ومنذ إطلاقها عام 2000، حققت لعبة "ذي سيمز" شهرة عالمية، حيث تتيح للاعب اختيار تفاصيل شخصيته في اللعبة، بدءا من الأثاث المنزلي وصولا إلى العلاقات بين الشخصيات.

وباعت السلسلة أكثر من 200 مليون نسخة عبر 4 أجزاء تم إصدارها خلال 25 عاما. وتعمل "إلكترونيك آرتس" حاليا على نسخة متعددة اللاعبين.

ستتولى كيت هيرون -مخرجة "لوكي" (Loki)- إخراج الفيلم والمشاركة في كتابته.

لم تكشف الشركة عن كثير من التفاصيل حول الفيلم، كما لم يتم تحديد تاريخ إصداره. ولكن كيت غورمان، مديرة "إلكترونيك آرتس"، أكدت في تصريح لمجلة "فرايتي" أن الفيلم سيحمل كثيرا من العناصر المميزة للعبة "ذي سيمز".

وستتولى إنتاج الفيلم شركة "لاكي تشاب"، التي تمتلكها الممثلة مارغو روبي، التي سبق لها إنتاج فيلم "باربي" (Barbie) الناجح.

وأشارت غورمان إلى أن الشركة تسعى لتحقيق تأثير مشابه لما حققه فيلم "باربي" (Barbie).

يُذكر أن فيلم "سوبر ماريو براذرز" (Super Mario Bros)، المستوحى من لعبة "ماريو" (Mario)، حقق ثاني أكبر نجاح تجاري عام 2024.