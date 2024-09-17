هند صبري تعلن موعد عرض الجزء الثاني من "البحث عن علا"

أعلنت الممثلة التونسية هند صبري عن موعد عودة مسلسلها الشهير "البحث عن علا" بجزئه الثاني، والذي سيبدأ عرضه في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويأتي الجزء الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، حيث تابع الجمهور رحلة علا عبد الصبور (هند صبري) مع تحديات الحياة اليومية بين العلاقات العاطفية والمهنية.

وروّجت صبري للجزء الجديد عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن الجزء الثاني من "البحث عن علا" سيتناول قصصا أكثر نضجا وتعقيدا تتعلق بالعلاقات الاجتماعية والعائلية.

وأخيرًا عُلا راجعلنا من جديد 😍 الموسم الثاني من #البحث_عن_علا يُعرض 26 سبتمبر حصريًا على نتفليكس. pic.twitter.com/uV49MDlqvF — Hend Sabry – هند صبري (@HendSabry) September 16, 2024

الجزء الأول من "البحث عن علا" كان حقق نجاحا واسعا لدى عرضه عام 2022، حيث قدم معالجة واقعية تجمع بين الكوميديا والدراما حول شخصية "علا" التي تحاول التكيف مع الحياة بعد الطلاق، بينما تواجه تحديات الأمومة والعمل والبحث عن الذات.

هذا النجاح ساهم في ترسيخ المسلسل ضمن قائمة الأعمال البارزة على منصة "نتفليكس" في العالم العربي، وكان له جمهور كبير من المتابعين، حيث تم عرضه في 190 دولة، وتمت ترجمته إلى أكثر من 32 لغة.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد مزيدا من التحولات الدرامية والمواقف الكوميدية، مع مشاركة نخبة من النجوم مثل سوسن بدر وهاني عادل، الذين سيقدمون أدوارا مؤثرة في حياة "علا".

ويأتي "البحث عن علا" بجزأيه كاستكمال للمسلسل الشهير "عايزة أتجوز" الذي تم عرضه في 2010.