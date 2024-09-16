فيلم "رحلة 404" يمثل مصر في أوسكار 2024

أعلنت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة الأوسكار، اليوم الاثنين، اختيار فيلم "رحلة 404" للمخرج هاني خليفة، لتمثيل مصر في المنافسة العالمية، وجاء القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، التي ضمت نخبة من السينمائيين والنقاد المستقلين.

وأكدت اللجنة أن عملية الاختيار كانت صعبة في ظل سيطرة الأفلام التجارية على الإنتاج السينمائي المحلي، وهو ما اعتبرته تحديا يتطلب موقفا حازما من الجهات المعنية للحفاظ على مكانة السينما المصرية.

من جانبه، أوضح نقيب السينمائيين مسعد فودة أن اللجنة عقدت جلستين، الأولى لمراجعة القائمة الطويلة من الأفلام، والثانية لاختيار الفيلم الفائز من القائمة القصيرة، مشيرا إلى أن الجلسة الثانية شهدت نقاشات حادة حول جودة الأعمال المتقدمة، وأكد فودة أهمية أن تهتم شركات الإنتاج والمنتجون بمضمون الفيلم المصري، داعيا إلى تكاتف النقابات وغرفة صناعة السينما للارتقاء بالمستوى الفني، كي تستمر السينما المصرية في المنافسة أمام الإنتاجات العربية والعالمية.

وعن اختيار "رحلة 404″، أشار فودة إلى أن الفيلم حصل على أكبر عدد من الأصوات، وأن اللجنة رأت فيه مضمونا قويا ومؤهلا لتمثيل مصر في الأوسكار، كما لفت إلى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وضعت آليات جديدة لضمان تحديث لجان الترشيح كل 6 أعوام.

تدور أحداث "رحلة 404" حول غادة (منى زكي) المُثقلة بالذنوب والشعور بالذنب مما اقترفته بالماضي، لكنها تقرر التوبة والذهاب في رحلة حج، إيمانا منها بأن هذا هو الطريق الذي عليها أن تسلكه لتلقى الله وتطهّر روحها.