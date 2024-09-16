"ذا بير" يهيمن على فئة الكوميديا.. و"شوغن" يكتسح جوائز الدراما بحفل إيمي

شهد حفل توزيع جوائز "إيمي" لعام 2024 سطوع عدة مسلسلات، على رأسها "ذا بير" (The Bear) و"شوغن" (Shogun) اللذان حصدا عدداً من الجوائز الرئيسية، وسط حضور لامع لنجوم السينما والتلفزيون.

وشهد الحفل، الذي يُعد أحد أبرز المناسبات التلفزيونية على مستوى العالم، تنافسًا حادًا بين العديد من الأعمال التي حققت شهرة واسعة هذا العام.

"ذا بير" يسيطر على الكوميديا

مسلسل "ذا بير" الذي تدور أحداثه حول طاه شاب يعود إلى شيكاغو لإدارة مطعم عائلته، يجسد دوره جيرمي آلان وايت الذي حاز على عدة جوائز أولها جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي.

كما حصلت ليزا كولون زاياس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بالمسلسل، في أول فوز لها بجائزة إيمي، بينما نال إيبون موس باتراش جائزة أفضل ممثل مساعد، كما تُوج كريستوفر ستورر بجائزة أفضل مخرج في فئة المسلسلات الكوميدية.

"شوغن" يهيمن بفئة الدراما

من جهة أخرى، تألق المسلسل الياباني "شوغن" في فئة الدراما، حيث حصل على جائزة أفضل مسلسل درامي لعام 2024.

المسلسل، الذي يستعرض الصراع على السلطة باليابان خلال القرن الـ17، شهد نجاحاً كبيراً موسم الجوائز، فحصد العديد من الجوائز في فئات مختلفة، بما في ذلك فوز كل من آنا ساواي وهيرويوكي سانادا بجوائز أفضل ممثلة وأفضل ممثل. كما حصل فريدريك توي على جائزة أفضل مخرج في فئة الدراما.

ويأتي هذا الفوز بعد حصول "شوغن" على 14 جائزة في حفل جوائز إيمي للفنون الإبداعية، الذي يسبق الحفل الرئيسي، حيث يُكرم فيه المبدعون في مجالات التصوير السينمائي وتصميم الإنتاج وأدوار ضيوف الشرف.

جوائز بارزة أخرى في حفل إيمي 2024

كما حصلت إليزابيث ديبيكي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في شخصية الأميرة ديانا في مسلسل "التاج" (The Crown)، بينما فازت جيت سمارت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في مسلسل "هاكس" (Hacks).

وذهبت جائزة أفضل مسلسل كوميدي إلى "هاكس" (Hacks)، بينما فاز مسلسل "بيبي ريندير" (Beef Reindeer) بجائزة أفضل مسلسل قصير.

كما حاز المخرج ستيفن زيليان على جائزة أفضل مخرج في فئة المسلسلات القصيرة أو القصص المتعددة عن مسلسل "ريبلي" (Ripley).

يشار إلى أن جوائز إيمي تأسست عام 1949، وتُعتبر من أرفع الجوائز المخصصة للإنتاجات التلفزيونية على مستوى العالم.

وتُنظم هذه الجوائز من قبل الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، التي تضم أبرز الشخصيات الإعلامية والفنية من أكثر من 50 دولة، حيث تُعد النظير التلفزيوني لجوائز الأوسكار، وتكرم الأعمال البارزة بمجال التلفزيون، سواء الولايات المتحدة أو دول أخرى.

وعلى مر السنوات، أصبحت جوائز إيمي مؤشراً رئيسياً على جودة الإنتاجات التلفزيونية، كما أصبحت مرجعًا لتحديد أفضل الأعمال التي قد تحظى بإشادة النقاد والجماهير على حد سواء.

وفي نسخة عام 2024، شهد الحفل احتفالاً كبيراً بتكريم الأعمال التي استطاعت ترك بصمتها في عالم الترفيه التلفزيوني.