"حياة تشاك" المقتبس من رواية لستيفن كينغ أبرز الفائزين بمهرجان تورونتو

فاز أحدث اقتباس سينمائي لرواية "حياة تشاك" (The Life of Chuck) للكاتب الشهير ستيفن كينغ بجائزة الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بكندا.

وتُعد جائزة اختيار الجمهور في هذا المهرجان -الذي يُعد الأكبر في أميركا الشمالية- مؤشرًا قويًا على الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار، إذ سبق أن فازت بعض الأفلام بهذه الجائزة قبل أن تحصد جوائز الأوسكار لأفضل فيلم مثل "الكتاب الأخضر" (Green Book) و"نومادلاند" (Nomadland).

فيلم "حياة تشاك" من إخراج مايك فلاناغان، مستوحى من قصة قصيرة تحمل العنوان نفسه للكاتب ستيفن كينغ نُشرت في عام 2020. يتناول الفيلم قصة مصرفي يدعى تشارلز كرانتز (توم هيدلستون)، وتُسرد قصته بترتيب زمني عكسي ضمن أجواء سوداوية.

كما يشارك في الفيلم الممثلان مارك هاميل وتشيويتل إيجيوفور، وتم عرضه لأول مرة عالميًا في مهرجان تورونتو. ورغم فوزه بالجائزة الكبرى، فإن الفيلم لم يحصل بعد على موزع، وهذا أمر قد يتغير قريبًا.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الموسيقي "إميليا بيريز" (Emilia Pérez)، الذي يتناول قصة تاجر مخدرات متحول جنسيًا، في حين حل في المركز الثالث فيلم "أنورا" (Anora) الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كانْ.

وشهد المهرجان حضورًا لافتًا من النجوم، منهم جينيفر لوبيز، وأنجلينا جولي، وجود لو، وسلمى حايك، ودينزل واشنطن.

وفي العام 2023، مُنحت جائزة اختيار الجمهور لفيلم "رواية أميركية" (American Fiction)، الذي ترشح لخمس جوائز أوسكار وفاز بجائزة أفضل سيناريو مقتبس.