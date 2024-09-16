"بيتلجوس بيتلجوس" يتصدر و"لا تتحدث بالشر" ينطلق بقوة في شباك التذاكر الأميركي

حقق فيلم الرعب الكوميدي "بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice) أداء قويا في ثاني عطلة نهاية أسبوع له، حيث حصد 51.7 مليون دولار، وهذا شكل دعما قويا للإيرادات على شباك التذاكر في صالات السينما في أميركا الشمالية، وذلك وفقا لأرقام نشرتها جهات متخصصة في القطاع.

وسجل الجزء الثاني المنتظر من فيلم المخرج تيم بيرتون، بعد النسخة الأولى التي صدرت عام 1988، انخفاضا في الإيرادات مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع الأولى التي حققت 110 ملايين دولار، لكن الفيلم تفوق بسهولة على إنتاجات هوليودية أخرى في الفترة من الجمعة إلى الأحد.

ويؤدي مايكل كيتون (73 عاما) دور طارد الأرواح الشرير، كما فعل في الجزء الأول من الفيلم الذي أنتجته "وارنر براذرز"، ويتشارك البطولة مع النجمتين وينونا رايدر (52 عاما) وكاثرين أوهارا (70 عاما) اللتين كانتا أيضا في الفيلم الأول.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "لا تتحدث بالشر" (Speak No Evil)، وهو فيلم رعب جديد من إنتاج "يونيفرسال بيكتشرز" و"بلومهاوس"، محققا 11.5 مليون دولار على شباك التذاكر.

ووفقا للمحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش"، فإن "هذه بداية قوية لفيلم رعب جديد"، مشيرا إلى أن تقييمات الجمهور وآراء النقاد حول هذا العمل كانت "ممتازة".

وجاء فيلم "ديدبول وولفرين" (Deadpool and Wolverine) في المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 5.2 ملايين دولار. ويشارك في بطولة فيلم الأبطال الخارقين، رايان رينولدز وهيو جاكمان. وبلغ إجمالي إيراداته المحلية 621.5 مليون دولار في 8 أسابيع.

أما في المرتبة الرابعة، فجاء الفيلم الوثائقي السياسي الساخر "هل أنا عنصري؟" (?Am I Racist) من إنتاج "دايلي واير ستوديوز" و"إس دي جي ريليسينغ"، بإيرادات بلغت 4.8 ملايين دولار. وفي هذا العمل، يخفي المعلق المحافظ مات والش هويته الحقيقية لحضور ورش عمل مناهضة للعنصرية واقتحام حفلات عشاء لمفكرين، في نقد استفزازي للخطابات السياسية التقليدية.

وفي المركز الخامس، بتراجع مركزين عن الأسبوع الفائت، جاء فيلم "ريغان" (Reagan) بإيرادات بلغت 2.8 مليون دولار. ويجسد دينيس كويد في هذا الفيلم شخصية الرئيس الـ40 للولايات المتحدة، رونالد ريغان.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام الـ10 الأولى: