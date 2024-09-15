معركة قانونية حول "لعبة الحبار".. مخرج هندي يتهم "نتفليكس" بالسرقة

اتهم المخرج الهندي سوهام شاه شبكة "نتفليكس" بسرقة قصة فيلمه "الحظ" (Luck) الصادر عام 2009، مدعيا أن المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار" (Squid Game) يُعد تقليدا واضحا لفيلمه.

ورفع شاه دعوى قضائية ضد الشبكة الأميركية بمحكمة فدرالية بنيويورك، مطالبا بتعويض مالي وحظر المسلسل من انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بفيلمه.

وتدور أحداث فيلم "الحظ" حول مجموعة من اليائسين الذين يتم إغراؤهم بالمشاركة في ألعاب خطيرة للفوز بمبالغ مالية ضخمة، حيث يدركون أن الخسارة تعني الموت، وأن موت زميل لهم يزيد من قيمة الجائزة للآخرين.

أما أحداث "لعبة الجبار"، فتدور حول 456 لاعبا، جميعهم غارقون في ديون مالية تم إحضارهم إلى مسرحية سرية لتقديم لعبة مميتة للأطفال، للحصول على فرصة للفوز بجائزة قدرها 45.6 مليار وون.

وفي الدعوى، يوضح شاه أن الفكرة الأساسية نفسها تظهر في "لعبة الحبار"، مما يجعل التشابه بين العملين غير قابل للتجاهل.

وأضاف شاه أن فيلمه صدر عالميا في 2009، قبل أن يظهر مسلسل "لعبة الحبار" الذي يقول كاتبه هوانغ دونغ هيوك إنه بدأ العمل عليه في العام نفسه، بحسب المخرج الهندي.

من جانبها، نفت "نتفليكس" هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، معتبرة أن الدعوى لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الشبكة الأميركية أن "لعبة الحبار" هو عمل أصلي من تأليف هوانغ دونغ هيوك، مشيرة إلى أنها تعتزم الدفاع عن المسلسل بقوة في المحكمة.

وحقق مسلسل "لعبة الحبار" نجاحا عالميا ساحقا، حيث تجاوزت مشاهداته 1.65 مليار ساعة خلال 4 أسابيع فقط، ورفع من القيمة السوقية لـ"نتفليكس" بأكثر من 900 مليون دولار.

وحصل المسلسل الكوري الجنوبي على العديد من الجوائز المرموقة، من أبرزها جائزة غولدن غلوب عام 2022، حيث حصل الممثل الكوري الجنوبي أوه يونغ سو على جائزة أفضل ممثل مساعد، مما جعله أول كوري يفوز بهذه الجائزة.

كما حصل المسلسل على 6 ترشيحات لجوائز الإيمي في العام نفسه، وفاز بـ3 منها، بينها جائزة أفضل إخراج لمسلسل درامي، وهو أول مسلسل بلغة غير الإنجليزية يحصل على هذه الجائزة.

ومن المقرر أن يُعرض الموسم الثاني من "لعبة الحبار" في ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين يُنتظر أن يصدر الموسم الثالث في 2025.