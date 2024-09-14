في يوم مولدها.. وفاة الممثلة المصرية ناهد رشدي بعد صراع مع المرض

حالة من الحزن خيّمت على الوسط الفني في مصر بعد الإعلان عن وفاة الممثلة المصرية ناهد رشدي والشهيرة بشخصية "سنية" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، حيث رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 68 عاما بالتزامن مع يوم مولدها 14 سبتمبر/أيلول الحالي.

محنة المرض

وأقيمت الجنازة الخاصة بالفنانة الراحلة اليوم السبت في مسجد الكواكبي بمنطقة العجوزة بالقاهرة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر الغفير بصلاح سالم.

وفقًا للمواقع المحلية المصرية، عانت ناهد رشدي من مرض السرطان لمدة تجاوزت 4 سنوات. وخلال تلك الفترة، كانت تتلقى العلاج، ولكن بعد اقترابها من التعافي، عاد المرض ليهاجمها مرة أخرى. وقد اختارت ناهد إخفاء تفاصيل مرضها عن زملائها في الوسط الفني، إذ كانت تأمل العودة بمشروع فني جديد قبل وفاتها فجر اليوم.

وقبل رحيلها، تحدثت الفنانة المصرية عن مرضها في أحد اللقاءات التلفزيونية، وقالت إن التجربة غيرتها وجعلتها تعيد تقييم من حولها، حتى إن بعض المقربين لها أظهروا مشاعر الشماتة في مرضها وتمنوا لها الأسوأ، وتحدثت عن زوجها الذي تفرغ لرعايتها لمدة عامين في محنتها.

وأضافت أنها اكتفت بمجموعة قليلة من الأصدقاء المقربين اقتربوا منها في محنة مرضها ومنهم حنان سليمان وعزة لبيب ومي عبد النبي.

وداعا سنية

وقام عدد كبير من الفنانين بوداع ناهد رشدي عبر حساباتهم المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

فمن خلال حسابها على فيسبوك، كتبت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وداعا للخلوقة الجميلة الطيبة ناهد رشدي .

أما وفاء صادق فعبرت عن صدمتها من الخبر، خاصة أنها كانت تعايدها في نفس التوقيت بميلادها وقالت "لا حول ولا قوة إلا بالله..إنا لله إنا إليه راجعون.. ناهد رشدي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء والفاتحة".

ونعاها الممثل حمزة العيلي وكتب عبر حسابه على منصة الفيسبوك "الأستاذة العزيزة ناهد رشدي حبيبتي رحلت في صمت شديد .. سبحان الله يوم ميلادك هو نفس اليوم اللي روحك الطيبة صعدت لبارئها، الله يرحمك ويسكنك جنة الفردوس ويصبر كل الأهل وكل أحبابك، كنتِ فنانة عظيمة وصادقة وراقية وحبيبة قلوبنا، لله الدوام وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الناقد السينمائي محمود عبد الشكور "وداعا ناهد رشدي الممثلة القديرة المحبوبة، والتي تشبه مصريات كثيرات، عبرت عنهن ببراعة وببساطة ممتنعة، كانت تستحق أدورا أكثر تنوعا، ولكنها وضعت بصمة لا تنسى في كل دور، أحب لها كثيرا دورها في مسلسل (سفر الأحلام)، و دورها الأشهر في (لن أعيش في جلباب أبي)، مع السلامة يا ست ناهد، ربنا يرحمك".

وتعد ناهد رشدي واحدة من الفنانات اللاتي ظهرن في فترة الثمانينيات وبالتحديد بعد تخرجها من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وقدمت العديد من الشخصيات المهمة، منها "أرابيسك" و"ساكن قصادي" و"هوانم جاردن سيتي" و"تمضي الأيام" مرورا بـ"واحة الغروب"، وحققت نجاحا كبيرا بالشخصية، لكنها حصلت على شهرة واسعة بتجسيدها شخصية سنية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، حيث أطلق عليها الجمهور اسم سنية بنت المعلم عبد الغفور البرعي.