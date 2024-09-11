حبس سعد الصغير على ذمة قضية اقتناء المخدرات.. ومصير حفله في الأردن مجهول

أمرت النيابة العامة بحي النزهة في العاصمة المصرية القاهرة بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، عقب اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وكانت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي قالت إنها عثرت على سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريغوانا أثناء تفتيش أمتعة الصغير لدى عودته من الولايات المتحدة الأميركية مساء الاثنين الماضي.

وقامت النيابة بعرض المطرب المصري على مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم، وسحب عينة دم لإجراء تحليل يكشف إذ كان قد تعاطى مواد مخدرة، وذلك على خلفية اعترافه خلال التحقيق أنه اشترى المضبوطات التي وُجدت في حقيبته أثناء التفتيش للاستعمال الشخصي في السهرات والحفلات، وأنه لا يدخن السجائر العادية.

كما قال إنه لم يكن يعلم أنها تحتوي على مواد مخدرة وممنوعة، كونه لا يجيد قراءة اللغة الإنجليزية، ولم يكن على علم بأن زيت الماريغوانا من المواد المخدرة، وكان يظن أنه يشبه زيت السجائر العادية.

من جانبها، قامت النيابة بإرسال المواد التي عثر عليها بحوزة الصغير إلى المعمل الكيماوي لفحصها.

تجميد نشاطه الفني

ومن المنتظر تأجيل حفل الصغير الذي كان من المفترض أن يحييه في الأردن الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، في ظل حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، في حين لم تعلن الجهة المنظمة للحفل إن كان سيتم تأجيله أو إلغاؤه وإعادة قيمة التذاكر للجمهور.

كما توقف أيضا تصوير برنامجه "سعد مولعها نار" على قناة "الشمس" لحين معرفة مصير التحقيقات معه.

وكان سعد الصغير عائدا من الولايات المتحدة الأميركية بعد إحيائه عددا من الحفلات، وأثناء تفتيشه في مطار القاهرة فوجئ أمن المطار بـ9 سجائر إلكترونية تحتوي على الماريغوانا وهي مادة محظورة في مصر، وتم تحرير محضر ضبط جمركي، وإحالته إلى النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.