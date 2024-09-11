تايلور سويفت تعلن تأييد هاريس بالانتخابات الرئاسية

أعلنت المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت تأييدها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وبعد فترة قصيرة من انتهاء المناظرة التلفزيونية بين هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، أعلنت سويفت تأييدها عبر موقع "إنستغرام".

وكتبت سويفت "سأدلي بصوتي لكامالا هاريس وتيم والز في الانتخابات الرئاسية 2024" مشيرةً إلى أنها ستصوت لهاريس لأنها "تناضل من أجل حقوق وقضايا أعتقد أنها في حاجة لمحارب يدافع عنها".

وأضافت "أعتقد أنها شخصية واثقة من نفسها وزعيمة موهوبة، وأعتقد أننا يمكن أن نحقق الكثير في هذه البلاد إذا كان الزعيم الذي يقودنا هادئا ليس فوضويا".

وأشارت سويفت إلى أنها كتبت هذا المنشور عقب أن علمت بوجود معلومات مضللة بشأنها.

وكتبت "علمت مؤخرا أن الذكاء الاصطناعي أظهرني بصورة خاطئة مؤيدة لدونالد ترامب، وتم نشر ذلك على موقعه".

وأضافت "توصلت إلى أنني يجب أن أكون واضحة للغاية بشأن خطتي الحقيقية لهذه الانتخابات بصفتي ناخبة. وأبسط طريقة لمواجهة المعلومات المضللة هي الحقيقة".