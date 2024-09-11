الكشف عن أول فيلمين مصريين مشاركين في منافسات مهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي اختيار فيلم "رفعت عيني للسما" -من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير- للمشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وفيلم "الفستان الأبيض" -العمل الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان عوف- للمنافسة على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وبحسب بيان نشر اليوم الأربعاء، عبرت إدارة المهرجان عن فخرها بأن "رفعت عيني للسما" كان مشاركا في "سيني جونة" لدعم إنتاج الأفلام (منطلق الجونة السينمائي سابقا) بدورة المهرجان السادسة، حيث تلقى دعما في فئة الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وشهد الفيلم عرضه الأول في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، حيث حصل على جائزة العين الذهبية، وبذلك أصبح أول فيلم مصري يحصد تلك الجائزة.

ويتابع "رفعت عيني للسما" مجموعة من الفتيات في قرية صغيرة في صعيد مصر قمن بتكوين فرقة مسرحية تجوب الشوارع في تحد لتقاليد المجتمع المحافظ.

وتقول ندى رياض مخرجة الفيلم، "بعد العرض العالمي الأول بمهرجان كان، وفي وسط رحلة مستمرة لعرض الفيلم في المهرجانات الدولية المختلفة، لا تسعنا السعادة والفخر بأن يكون العرض الأول لفيلمنا في مصر والمنطقة في مهرجان الجونة السينمائي، ذلك المهرجان الذي احتضن العمل منذ كان مشروعا في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن أنشطة سيني جونة في العام الماضي".

من جانبه، يقول أيمن الأمير مخرج الفيلم "نتطلع بكل حماس لمشاركة فيلمنا القادم من قلب صعيد مصر ببطلاته اللاتي أسرن قلوب المشاهدين في كل مكان مع جمهور المهرجان، ليكون مهرجان الجونة الخطوة الرئيسية الأولى قبل عرض الفيلم على نحو واسع في دور العرض المصرية قريبا".

أما الفيلم الروائي "الفستان الأبيض"، فتدور أحداثه عن عروس تدعى وردة تبحث عن فستان أبيض في الليلة التي تسبق زفافها، مما يقودها لإعادة اكتشاف المدينة وإعادة اكتشاف علاقتها بها.

وتقول جيلان عوف مخرجة العمل "هذا الفيلم، كما يوحي عنوانه بالإنجليزية، كان بمثابة رحلة مليئة بالتقلبات، بالنسبة لشخصياته حتى يعثروا على فستان زفاف من ناحية، وبالنسبة لنا بصفتنا صناعه من ناحية أخرى، حتى ننجزه ونرى سحره يتكشف أمامنا على الشاشة. يسعدنا أن يشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي".

يذكر أن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي ستقام في الفترة من 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.