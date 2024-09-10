فنانة كندية صينية تندد بدور أحد رعاة مهرجان تورنتو السينمائي في الإبادة الجماعية

كندا- نددت الفنانة ومخرجة الأفلام الكندية الصينية دافني شو، يوم السبت الماضي، بمهرجان تورنتو السينمائي بتواطؤ أحد رعاة المهرجان في حرب الاحتلال على غزة.

وقالت دافني "يهمني أن تعلموا أن أحد رعاة المهرجان هو البنك الكندي الملكي (RBC) أحد المسؤولين الرئيسيين عن الإبادة الجماعية في فلسطين، لاستثماراته بشركات أسلحة إسرائيلية، وعليه نطالب بقطع هذه الرابطة".

Daphne Xu, director of “Notes of a Crocodile”, at the intro for Wavelengths program at Toronto International Film Festival condemns #TIFF2024 sponsors Royal Bank of Canada (RBC) over complicity in arming Israel and in ecocide, urges TIFF to drop RBC pic.twitter.com/AJQmIQNEMk — Artists for Palestine UK (@Art4PalestineUK) September 8, 2024

دافني شو هي فنانة ومخرجة أفلام كندية صينية. حصلت على درجة البكالوريوس في الأنثروبولوجيا من جامعة براون ودرجة الماجستير في العلوم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وهي زميلة في مركز دراسات الأفلام بجامعة هارفارد وزميلة في مختبر الإثنوغرافيا.

تم عرض فيلمها القصير "مرحلة ألف عام" (A Thousand-Year Stage 2020)، الذي تم تصويره في منطقة شيونغان الجديدة بالصين، وقد تم اختيار فيلمها الوثائقي "عالم هواهوا المبهر وإغراءاته التي لا تحصى" (2022) في مهرجانات دولية للأفلام الوثائقية. وتم اختيار أحدث "ملاحظات قصيرة عن التمساح" (Huahua’s dazzling world and its myriad temptations (2024)) لعرضه في مهرجان تورنتو السينمائي (TIFF 2024).

مساعدات البنك الملكي الكندي لإسرائيل

منح البنك الملكي الكندي مساعدات بقيمة 1.6 مليون دولار لإسرائيل، كما استمر في تقديم استثمارات بشركة بلانتير بهدف تطوير نظام تنبؤي يعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) لصالح قوات الأمن الإسرائيلية لتحديد هوية الأفراد في فلسطين المحتلة.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدّم البنك الملكي الكندي تبرعًا أوليًا بقيمة 250 ألف دولار لإسرائيل، تم توزيعه بين الصليب الأحمر الكندي في الشرق الأوسط والنداء اليهودي الموحد.

وفي اليوم التالي، أعلن البنك عن تبرع إضافي بقيمة مليون دولار لاتحاد النداء اليهودي المتحد في نيويورك، والأصدقاء الأميركيين لنجمة داود الحمراء، ومنظمة إنقاذ الطفولة.