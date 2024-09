فنانة كندية صينية تندد بدور أحد رعاة مهرجان تورنتو السينمائي في الإبادة الجماعية

كندا- نددت الفنانة ومخرجة الأفلام الكندية الصينية دافني شو، يوم السبت الماضي، بمهرجان تورنتو السينمائي بتواطؤ أحد رعاة المهرجان في حرب الاحتلال على غزة.

وقالت دافني "يهمني أن تعلموا أن أحد رعاة المهرجان هو البنك الكندي الملكي (RBC) أحد المسؤولين الرئيسيين عن الإبادة الجماعية في فلسطين، لاستثماراته بشركات أسلحة إسرائيلية، وعليه نطالب بقطع هذه الرابطة".

Daphne Xu, director of “Notes of a Crocodile”, at the intro for Wavelengths program at Toronto International Film Festival condemns #TIFF2024 sponsors Royal Bank of Canada (RBC) over complicity in arming Israel and in ecocide, urges TIFF to drop RBC pic.twitter.com/AJQmIQNEMk

— Artists for Palestine UK (@Art4PalestineUK) September 8, 2024