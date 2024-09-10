القبض على المغني سعد الصغير بمطار القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المغني الشعبي سعد الصغير، بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية، وبحوزته مواد مخدرة مدرجة ضمن جدول الممنوعات.

وكان المغني المصري عائدا من أميركا بعد مشاركته في إحياء عدة حفلات في عدد من الولايات الأميركية، وأثناء تفتيشه في المطار عثر بحوزته على مواد مخدرة، منها سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريغوانا، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وأثناء التحقيق معه لم ينكر الصغير حيازته لهذه المواد، وقال إنه اشتراها بغرض التعاطي وليس الاتجار، ويتناولها في المناسبات والحفلات ونفى تعاطيه المخدرات بشكل عام، وأوضح أنه لم يكن على علم أن زيت الماريغوانا من المواد المخدرة، وكان يظن أنه يشبه زيت السجائر العادية.

وتابع أثناء التحقيقات أنه لا يجيد القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية لذلك لم يكن على علم أن المضبوطات التي عثر عليها بحوزته محظور تداولها.

وبحسب المواقع المحلية المصرية تم ضبط المطرب سعد الصغير في الـ11 مساء أمس الاثنين، حيث كان يقوم بإنهاء إجراءاته الجمركية أثناء خروجه من مطار القاهرة، وعثر داخل حقيبته على 9 سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة.

وستقوم النيابة العامة بإرسال المواد التي عثر عليها بحوزته إلى المعمل الكيميائي لفحصها، وسيتم تحديد إن كان سيتم احتجازه والتحفظ عليه، أو إخلاء سبيله لحين ظهور نتائج تحليل المواد التي عثر عليها بحوزته في المعمل الكيميائي للفحص.

المضبوطات التي وجدت بحوزة سعد الصغير تعادل الاستعمال الشخصي، وهى أقل من المواد التي عثر عليها بحوزة الفنانة منة شلبي عام 2022، إلا أنه تم تحويله إلى النيابة لكونها مواد مخدرة ممنوعة، وفق تقارير نشرتها مواقع محلية.

وكانت الفنانة منة شلبي تعرضت لواقعة مشابهة حيث عثر في حقيبتها أثناء التفتيش الجمركي على 12 كيسا من نبات الماريغوانا، أثناء عودتها من نيويورك.

وفي مايو/أيار الماضي رفضت محكمة النقض المصرية طعن الممثلة المصرية بالحكم الصادر بحبسها لمدة عام مع وقف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه مصري، بتهمة إحراز وتعاطي مخدر الحشيش، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضدها عن محكمة جنايات القاهرة في يناير/كانون الثاني 2023.