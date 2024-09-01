السينمات الأميركية تستعد لعرض فيلم يهاجمه ترامب قبل الانتخابات الرئاسية

يستعد صنّاع فيلم "ذي أبرنتيس" (The Apprentice) المستوحى من سيرة الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، لطرح الفيلم في دور العرض بالولايات المتحدة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وتعتزم شركة "برياركليف إنترتينمنت" –التي تتولى توزيع الفيلم- إصداره قبل نحو 3 أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، رغم تهديدات ترامب وفريق حملته بمقاضاة صناع الفيلم والسعي وراء منع صدوره.

لكن صناع العمل تمكنوا من تجاوز بعض العقبات التي واجهتهم، إذ حصلت شركة "ريتش سبيريت" المشاركة في صناعة الفيلم على حصة شركة "كينماتيكس" التي يمتلكها الملياردير دان سنايدر -المتبرع الأشهر في حملة ترامب- بعدما حاول الأخير منع عرض الفيلم لرفضه "طريقة تناول مسيرة الرئيس السابق للولايات المتحدة".

وقد أثار فيلم "ذي أبرنتيس"، الذي كتبه غابرييل شيرمان، جدلا واسعا في أثناء عرضه في مهرجان كان السينمائي قبل أشهر قليلة، وهدد ترامب وقتها باتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما وصفها بـ"الأكاذيب المثيرة" في بعض المشاهد، ومنها ما جمعه بزوجته الأولى إيفانا.

وتحدث ستيفن تشيونغ -المتحدث الرسمي باسم ترامب- عن احتمال رفع دعوى قضائية، مضيفا أن "هذه القمامة هي خيال محض يثير الأكاذيب".

من جانبهم، رد صانعو "ذي أبرنتيس" بالقول إن العمل ينقل "صورة عادلة ومتوازنة" للرئيس السابق، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويظهر ترامب في أحد مشاهد الفيلم وهو يعتدي على زوجته الأولى إيفانا، التي تزوجها عام 1977 وانفصلا عام 1992.

وكانت إيفانا اتهمت الرئيس السابق بالاعتداء عليها في أثناء طلاقهما، لكنها تراجعت عن هذا الاتهام بعد 25 عاما، في بيان أصدرته سنة 2015 وأوضحت فيه أن الأمر خطأ تماما، قبل أن ترحل في يوليو/تموز 2022.

ويلقي المخرج الإيراني علي عباسي من خلال "ذي أبرنتيس" نظرة عميقة على دونالد ترامب الذي يجسد شخصيته في العمل سيباستيان ستان، وقد لفت الانتباه إليه في أثناء عرض الفيلم في مهرجان "كان"، بسبب التشابه الكبير مع ترامب، بينما يجسد جيريمي سترونغ شخصية روي كوهين مستشار ترامب ومحاميه السابق، وتلعب البلغارية ماريا باكالوفا شخصية زوجته الأولى إيفانا.

وتدور أحداث "ذي أبرنتيس" حول صعود نجم رجل الأعمال الشهير في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وعلاقته بالمحامي ومستشاره الأسبق روي كوهين، والتحالف بينهما قبل نصف قرن.

ومن المقرر عرضه بفرنسا في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما يعرض في المملكة المتحدة يوم 18 من الشهر نفسه.