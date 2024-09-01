أديل تنهي حفلاتها في ميونخ والحضور يتجاوز 730 ألفا

اختتمت نجمة البوب البريطانية أديل سلسلة حفلاتها الموسيقية العشر في مدينة ميونخ الألمانية بعد 4 أسابيع من انطلاقها، حيث ودعها جمعٌ يقدر بـ 70 ألف شخص خلال آخر حفلاتها مساء أمس السبت 31 أغسطس/آب 2024.

وقدمت الفنانة البالغة من العمر 36 عاما، عروضا مذهلة في ساحة خارجية تم بناؤها خصيصا لها في ميونخ، مع موسيقى رائعة وعروض ترفيهية.

وقالت أديل، "شكرا ميونخ. هذا سحري للغاية، أشعر بالقشعريرة".

وأحيت أديل حفلين أسبوعيا في ساحة "أديل أرينا" المقامة على أرض المعارض التجارية بالمدينة، وسافر المعجبون من أنحاء العالم إلى ميونخ لمشاهدة عروضها، إذ أفاد المنظمون ببيع 730 ألف تذكرة لكل من الحفلات العشر، رغم أسعارها المرتفعة.

ويمكن للساحة المؤقتة -التي صممت وفقا لمواصفات أديل وتضم ممشى طوله 93 مترا- أن تستوعب ما يصل إلى 74 ألف شخص، بمساحة تزيد عن 4159 مترا مربعا، كما تضمنت شاشة عملاقة يقال إنها الأكبر في العالم، عرضت أداء المغنية خلال الحفلات ومقاطع فيديو لأغانيها.

وأخبرت أديل الجمهور بأنها ستعود إلى منزلها في غضون ساعات قليلة، حيث تخطط "لاصطحاب طفلها إلى المدرسة" يوم الاثنين.

وبعد حفلات ميونخ، قالت أديل إنها ستغني في لاس فيغاس في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل قبل أخذ استراحة طويلة.

وكانت أديل -التي تشتهر بترددها في القيام بجولات- قد قدمت آخر عرض لها في أوروبا عام 2016.