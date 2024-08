كيت بلانشيت: حصلت على "سندويشات مجانية" لقاء مشاركتي في فيلم "سيد الخواتم"

قالت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت إنها حصلت على "سندويشات مجانية" دون أن تحصل على أجر جيد عن دور "غالادريل" الذي قدمته في سلسلة أفلام "سيد الخواتم" (The Lord of the Rings).

وجاء رد بلانشيت عندما تم سؤالها عن الفيلم الذي حصلت من خلاله على أكبر أجر، وذلك أثناء مشاركتها في برنامج حواري أميركي.

وعندما خمن مقدم البرنامج أن يكون العمل هو فيلم "سيد الخواتم"، قالت بلانشيت باندهاش "هل تمزح معي؟.. لا، لم يحصل أحد على أي أجر مقابل هذا الفيلم".

وعندما سئلت عما إذا كانت قد حصلت على "نسبة من أرباح الفيلم"، قالت الفنانة البالغة من العمر (55 عاما) "لا! لقد كان ذلك قبل فترة طويلة، لا لم أحصل على شيء".

وأضافت "لا، لم يحصل أحد على أي أجر. لا تحصل النساء على أجر بقدر ما تعتقد".

وشاركت بلانشيت في عدد من الأفلام التي حققت نجاحا عالميا باهرا، مثل "الحالة المحيرة لبنجامين بتن" (The Curious Case of Benjamin Button) مع براد بيت في 2008، و"أوشنز إيت" (Ocean’s Eight) مع جورج كلوني في 2018، و"الطيار" (The Aviator) مع ليوناردو دي كابريو في 2004، والذي حازت عنه على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعدة، إلى جانب فيلم "ياسمين أزرق" (Blue Jasmine) في 2013، الذي نالت عنه جائزة أوسكار أخرى عن فئة أفضل ممثلة.