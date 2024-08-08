فيلم "الملحد".. بين الأزمات القضائية والدعوات لمنع عرضه

فور طرح الإعلان الدعائي لفيلم "الملحد" المقرر عرضه في 14 أغسطس/آب الحالي اندلعت أزمات جديدة بشأنه، مما أثار جدلا واسعا بين حملات ودعاوى قضائية وشكاوى تطالب بمنع عرض الفيلم واتهامه بالتحريض على الإلحاد.

في المقابل، دعا صناع العمل إلى التريث ومشاهدة الفيلم قبل إصدار أي أحكام مسبقة.

دعوى قضائية

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصرية قد حددت السبت 24 أغسطس/آب الجاري موعدا للنظر في الدعوى التي قدمها رئيس نادي الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور لوقف وسحب تراخيص الفيلم داخل مصر وخارجها.

واتهم المحامي المصري في الدعوى كلا من وزير الثقافة أحمد فؤاد ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبد الجليل ومؤلف الفيلم الكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي بالتحريض على الإلحاد وهدم ثوابت الدين الإسلامي وحمل الرسائل السلبية لهدم كل القيم الدينية في المجتمع.

وجاءت الدعوى بالتزامن مع حملات عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالب بمنع عرض الفيلم.

وعلى الجانب الآخر، دافع صناع "الملحد" عن العمل ضد الحملات التي يتعرض لها، إذ قال أحمد حاتم بطل الفيلم في تصريحات صحفية إن كل من هاجم الفيلم لم يشاهده ولكن بنى الهجوم على الأخبار التي ترددت على منصات التواصل الاجتماعي أو مشاهد مقتطعة من الإعلان الخاص بالفيلم، وطالب المهاجمين بالانتظار إلى حين عرض الفيلم ثم يقررون ما يريدون.

وقال المخرج ماندو العدل إنه سيرد على جميع المنتقدين، لكن بعد عرض الفيلم، خاصة أنه توقع الهجوم منذ الإعلان عن الفيلم.

ودافعت بطلة الفيلم شيرين رضا عن العمل، وقالت إنه يتضمن رسائل توعوية مهمة لجيل الشباب لأنهم يمرون بمراحل مختلفة من التفكير ويتأثرون بأفكار الغرب، مثل فكرة الإلحاد التي تسيطر على البعض لعدم الفهم الجيد للدين.

وتابعت أن الفيلم يناقش كيف يستطيع الأهل التعامل مع الشخص الذي يحمل هذه الأفكار بشكل جيد كي لا يصلوا إلى نتيجة عكسية.

أما منتج الفيلم أحمد السبكي فمن خلال مداخلة لبرنامج "علامة استفهام" وردا عما إن كان تمت مراجعة الفيلم من قبل مؤسسة الأزهر الشريف قال إن العمل لا يوجد فيه ما يخالف الدين الإسلامي، وإن هناك شخصيات من الأزهر راجعت الفيلم، كما أن الرقابة لن تسمح بعرض أشياء مخالفة لقواعد الدين الإسلامي.

وأشار إلى أن اسم الفيلم "الملحد" هو السبب وراء هذه الأزمة، لكن إذا حمل الفيلم اسما آخر فلن يتعرض لهذه الحملات دون مشاهدته وقبل عرضه.

وأكد أن الفيلم يناقش قضية مهمة مع الدين وليس ضد الدين.

وفي تصريحات للسبكي، أشار إلى أنه حصل على كل الموافقات، سواء من الرقابة أو مشيخة الأزهر، لذلك فهو على يقين أن المحتوى الذي يقدمه الفيلم فيه رسالة سوف يعرفها الجميع لدى مشاهدته، وأكد على أن الفيلم سيعرض في الموعد المحدد له دون تغيير.

بالمقابل، نفى مصدر من الأزهر الشريف أن الفيلم تم عرضه على لجنة لإبداء الرأي في عرضه سينمائيا.

وكشف المصدر في تصريحات لأحد المواقع المحلية أن ما يروجه البعض بشأن حصول الفيلم على موافقة من الأزهر غير صحيح.

"الملحد 2014".. أزمة رقابية

يواجه الفيلم أزمة أخرى تتعلق باسمه بعد أن قدم المؤلف والمخرج نادر سيف الدين إنذارا رسميا للمنتج أحمد السبكي لتغيير اسم الفيلم قبل عرضه تجاريا، إذ سبق أن عرض فيلم بعنوان "الملحد" من تأليفه وإخراجه عام 2014، ويقوم سيف الدين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإيقاف عرض الفيلم.

وقال سيف الدين في بيان "قمت بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر للمنتج أحمد السبكي قيد برقم 21576 بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي لوقف عرض الفيلم بعد الاستيلاء والتعدي الصارخ على حقوق ملكيتي الفكرية لاسم الفيلم وفكرته".

وأوضح خلال البيان أن سيناريو "الملحد" مسجل رقابيا باسمه منذ 11 فبراير/شباط 2013، وقام بتجديد الرخصة مرة أخرى بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2013، وذلك في ملفات الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة.

وتقدم أيضا بشكويين، الأولى للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة التي قيدت فيلمه برقم وارد 354 بتاريخ 31 يوليو/تموز الماضي، وقدم شكوى أخرى إلى نقابة المهن السينمائية قيدت برقم وارد 916 بتاريخ الأول من أغسطس/آب 2024 ضد كل من المنتج أحمد السبكي والمؤلف إبراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل.

وعلق المنتج أحمد السبكي على الأزمة لإحدى الصحف المصرية، وقال إنه لم يتلق أي إنذار، وإنه تم الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات، وفي حال وجود أي اعتراض يجب مخاطبة المؤلف إبراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل وليس المنتج.

أما مدير الشؤون القانونية في الرقابة جاسر وحيد فقال إن الشكوى سيتم فحصها خلال الأسبوع الجاري، وسيتم التعامل معها مثل أي شكوى.

أزمات متلاحقة

ويواجه فيلم "الملحد" -الذي يقوم ببطولته كل من شيرين رضا ومحمود حميدة وأحمد حاتم وحسين فهمي وصابرين وتارا عماد، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل- أزمات عدة منذ سنوات، وتحديدا مع بداية التحضيرات الخاصة بالفيلم وتصويره، حيث تم تأجيل عرضه أكثر من مرة.

كما انسحب الفنان الراحل مصطفى درويش من المشاركة في بطولة الفيلم، بالتزامن مع تصريحات مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج التي تسببت في جدل واسع عام 2022.

وكتب درويش في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك قال فيها "قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج يقدمه إبراهيم عيسى، وأعتذر عن استكمال الفيلم الذي صوّرت منه بالفعل 4 أيام".

وأوضح أن سبب اعتذاره هو مؤلف القصة إبراهيم عيسى لرفضه أن يكون أداة للحرب ضد دينه.

تدور أحداث "الملحد" حول الطبيب الشاب يحيى الذي ينتمي إلى عائلة متشددة دينيا ووالده شيخ جماعة متطرفة، ويمر البطل بتغييرات في معتقداته الدينية قرر على إثرها المجاهرة بالإلحاد أمام الجميع، ويحاول عمه التدخل بمساعدة طبيبة نفسية من أجل حل الأزمة التي تتصاعد.