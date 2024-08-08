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عشرات الآلاف من الأجانب يتوافدون إلى ميونخ لحضور حفلات أديل

dpatop - 01 August 2024, Bavaria, Munich: Construction work is underway during the press tour of the venue for British singer Adele's concert series. From August 2, 2024 until August 31, the British singer will perform on ten evenings on the stage specially designed and built for her in Munich's trade fair city. A total of around 740,000 visitors are expected to attend the superstar's concerts. Photo: Uwe Lein/dpa (Photo by Uwe Lein/picture alliance via Getty Images)
تعد الحفلات الموسيقية التي تحييها الفنانة البريطانية أديل في ميونخ الألمانية الوحيدة لها في أوروبا التي هذا العام (غيتي)
8/8/2024

اجتذبت الحفلات الموسيقية الضخمة التي تحييها ملكة البوب البريطانية، أديل، في ميونخ عشرات الآلاف من الأشخاص من الخارج.

فقد أظهر تحليل بيانات الهواتف المحمولة لشركة الاتصالات "أو 2 تيليفونيكا" أن نصف زوار الحفل الأول من الحفلات العشر المقررة لأديل في ميونخ فقط كانوا من ألمانيا.

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ووفقا للبيانات، كان عدد الحضور في العرض الأول الذي أقيم يوم الجمعة الماضي كبيرا أيضا، حيث جاء في بيان لشركة الاتصالات "حضر الحفل الافتتاحي حوالي 10 آلاف بريطاني، مما يجعلهم أكبر فئة من المعجبين الدوليين على الإطلاق".

02 August 2024, Bavaria, Munich: Visitors are on their way to a concert by British singer Adele. Photo: Felix Hörhager/dpa (Photo by Felix Hörhager/picture alliance via Getty Images)
نصف زوار الحفل الأول من الحفلات العشر المقررة لأديل في ميونخ فقط كانوا من ألمانيا (غيتي)

وأشارت الشركة إلى مشاركة عدة آلاف من النمسا وهولندا وبولندا أيضا في الحفل، كما حلت الولايات المتحدة في المراكز العشرة الأولى بمشاركة حوالي ألف معجب في الحفل الأول، ذلك إلى جانب حضور عدد من البرازيل والأرجنتين وأستراليا وكندا والصين والهند.

وأقيم الحفل الثاني يوم السبت الماضي، في حين من المقرر إقامة الحفل الثالث غدا الجمعة في الساحة المصممة خصيصا لأديل في أرض المعارض بميونخ.

وهذه هي الحفلات الموسيقية الوحيدة في أوروبا التي ستحييها أديل (36 عاما) هذا العام.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية