عشرات الآلاف من الأجانب يتوافدون إلى ميونخ لحضور حفلات أديل

اجتذبت الحفلات الموسيقية الضخمة التي تحييها ملكة البوب البريطانية، أديل، في ميونخ عشرات الآلاف من الأشخاص من الخارج.

فقد أظهر تحليل بيانات الهواتف المحمولة لشركة الاتصالات "أو 2 تيليفونيكا" أن نصف زوار الحفل الأول من الحفلات العشر المقررة لأديل في ميونخ فقط كانوا من ألمانيا.

ووفقا للبيانات، كان عدد الحضور في العرض الأول الذي أقيم يوم الجمعة الماضي كبيرا أيضا، حيث جاء في بيان لشركة الاتصالات "حضر الحفل الافتتاحي حوالي 10 آلاف بريطاني، مما يجعلهم أكبر فئة من المعجبين الدوليين على الإطلاق".

وأشارت الشركة إلى مشاركة عدة آلاف من النمسا وهولندا وبولندا أيضا في الحفل، كما حلت الولايات المتحدة في المراكز العشرة الأولى بمشاركة حوالي ألف معجب في الحفل الأول، ذلك إلى جانب حضور عدد من البرازيل والأرجنتين وأستراليا وكندا والصين والهند.

وأقيم الحفل الثاني يوم السبت الماضي، في حين من المقرر إقامة الحفل الثالث غدا الجمعة في الساحة المصممة خصيصا لأديل في أرض المعارض بميونخ.

وهذه هي الحفلات الموسيقية الوحيدة في أوروبا التي ستحييها أديل (36 عاما) هذا العام.